Deklarata e fortë e Asqeriut kundër qeverisë: Ktheni pasuritë që keni vjedhur, po shkrini vendin për t’u pasuruar

Artistët dhe aktorët, që kundërshtojnë prishjen e Teatrit Kombëtar, kanë prezantuar projektin e ri për duke ruajtur godinën ekzistuese dhe kundërshtuar projektin e qeverisë, që parashikon shembjen e saj dhe ndërtimin e një godine të re.

Projekti i prezantuar parashikon një godinë me 4 kate, me të gjitha parametrat , por ka prishur atë aktualen.

“Teatri i rikonstruktuar do jetë me 4 kate dhe do te ketë 2 hyrje. Veshja e jashtme e teatrit do jetë prej metali e xhami.

Kostoja mund të shkojë deri në 10 milionë euro bashkë me rikonstruksionin. Salla do jetë me sistem të kondicionuar dhe me të gjitha parametrat”, thuhet në prezantimin e projektit nga artistët e mbledhur në ambientet e Teatrit Kombëtar.

Profesori Përparim Kabo u shpreh se janë kundër shembjes së godinës së Teatrit, pasi ajo është tempulli i qytetit dhe kultura kombëtare.

“Ju zotëri që na erdhët nga Danimarka, doja t’ju thoja a shemben teatrot në Danimarkë ku Hamleti u shqetësua dhe tha se Danimarka është një burg. Kjo godinë nuk duhet shembur, pasi kjo godinë është tempulli i qytetit dhe kultura kombëtare.

Këtu është memorja kombëtare dhe njerëzit janë bërë më të mirë. A e dini ju zotërinj parlamentarë se çfarë tha një grua që pa një shfaqje këtu: ‘Po ta kisha parë më parë këtë shfaqje nuk do ta kisha vrarë burrin’.

Ju nuk e kuptoni çfarë do të thotë të shembet godina e Teatrit Kombëtar dhe nuk e kuptoni rëndësinë e saj. Nëse kjo godinë shembet, unë e them sot që kjo shembje është bërë nga ministrja Mirela Kumbaro dhe kryeministri Edi Rama. Projekti që na u paraqit sot ishte një vlerë kombëtare, ku ruhen godinat e ekzistuese”, tha Kabo.

Aktori i madh Bujar Asqeriu ka marrë pjesë në protestën e rradhës së artistëve dhe aktorëve, ku gjithashtu është prezantuar edhe projekti i tyre për Teatrin e ri Kombëtar. Në këtë projekt, artistët ruajnë godinën aktuale, ndryshe nga varianti i propozuar nga qeveria për prishjen e saj dhe ndërtimin e një teatri të ri. Sipas artistëve, kostoja për projektin e tyre nuk i kalon 10 milionë euro.

Bujar Asqeriu ndërsa ka marrë fjalën ka dhënë edhe dy mënyrat që sipas tij mund të çojnë në sigurimin e fondit që kërkohet.

“Kam dy propozim për ti ardhur në ndihmë qeverisë.

I pari mund të duket utopik dhe ti bëj shumë veta për të qeshur. Para disa vitesh qeveria nxori një ligj për amnisti për të mos dënuar ata që kanë armë. Dhe unë e kam vlerësuar.

Unë propozoj një amnisti për ata që kanë vënë dorën në para publike, që ti dorëzojnë në thesarin e shteti. E para lajnë mëkatet dhe e dyta tregojnë burrërinë e tyre. Ti paketojnë bukur dhe ti dorëzojnë në thesarin e shtetit. Dhe shikoni juve se mund të bëhen jo një teatër por dhjetë teatro.

E dyta, ata që janë në diasporë, që po tu thuash që të dorëzojnë nga 5 euro për teatrin. Unë mendoj se të gjithë do të japin aq para”, tha Asqeriu.

“Kam dy propozim për ti ardhur në ndihmë qeverisë. I pari mund të duket utopik dhe ti bëj shumë veta për të qeshur. Para disa vitesh qeveria nxori një ligj për amnisti për të mos dënuar ata që kanë armë. Dhe unë e kam vlerësuar

Unë propozoj një amnisti për ata që kanë vënë dorën në para publike, që ti dorëzojnë në thesarin e shteti. E para lajnë mëkatet dhe e dyta tregojnë burrërinë e tyre. Ti paketojnë bukur dhe ti dorëzojnë në thesarin e shtetit. Dhe shikoni juve se mund të bëhen jo një teatër por dhjetë teatro.

E dyta, ata që janë në diasporë, që po tu thuash që të dorëzojnë nga 5 euro për teatrin. Unë mendoj se të gjithë do të japin aq para”.