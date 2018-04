Berisha: Rama ndëshkoi 9 zyrtarët e lartë të SHIK pse denoncuan trafikun e drogës që bënte Tahiri me 123 shefat e policisë

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në njjë postim në Facebook, se Rama ndëshkoi 9 zyrtarët e lartë të SHIK pse denoncuan trafikun e drogës që bënte Tahiri me 123 shedat e policisë.

“Ndeshkimi i kryetrafikantit!

Hakmarrje tjeter primitive e Edvin Kristaq Rames!

Mediat njoftojne se kryetrafikanti Edvin Kristaq Rama urdheroi nepermjet vasalit te tij, ndeshkimin e 9 zyrtareve te larte te Sherbimit Informativ Kombetar per denoncimin e tyre me raportin e famshem zyrtar antikanabis te ish-ministrit bandit dhe trafikant Saimir Trafiku dhe 123 narkoshefave te narkopolicise, te cilet kanabizuan anekend vendin.

Keto ndryshime antiligjore shnderrojne kete institucion te rendesishem te sigurise se vendit, ne nje vegel te verber te narkoshtetit per fshehjen e trafiqeve dhe lidhjeve te tij me krimin dhe nje instrument shtese antiopozitar te kryehorrit ne krye te narkoshtetit.

Keto ndryshime jane nje apel tjeter i fuqishem per permbysjen sa me shpejte me revolte popullore te narkoshtetit dhe funderrinave te tij!”, shkruan Berisha.