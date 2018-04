Berisha publikon mesazhin e emigrantes nga Kukësi: Nuk duhet ndalur protesta, të mblidhet tan Shqipëria

Mesazh i nje emigranteje nga Kukesi per Edvin Kristaq Rames!

Lezoni mesazhin e saj. sb

“Zoti Sali Berisha jam një kuksiane që jetoj në Itali. Më vjen shumë keq për kuksianët e për ato Nëna TRIMASH që po shohin TERROR me sy.

edi rama është Turpi i Shqiptarisë. Ai është serb nuk është Shqiptar.

edi serbi, Kukësi është shumë i varfër. Shumica e njerëzve nuk arrijnë deri në fund muaji për bukë goje. E ti do që tja marrësh Shpirtin Popullit të mjerë.

edi serbi,

Në rradhë të parë:

Duhet tju japësh mundësi pune qytetarëve,të investosh për Kukësin e bukur. Kemi liqenin,kemi malin e bukur të Gjallicës. Vetëm me pak investim Kukësi bëhet 1 ndër Qytetet e para të SHQIPËRISË. Shumë turistë do kalonin pushimet me kënaqësi në Kukës. Dhe do kishte të ardhura për qytetarët.

Pastaj, në rradhë të dytë: Mund tju kërkosh të paguajnë taksë.

E gjithë Rinia po merr rrugët e botës, për të ndihmuar familjarët e tyre.

Duhet të ngrihen në këmbë jo vetëm Kuksi, Po tan SHQIPTARIA duhet të luftojnë për të drejtat njerëzore.

Nuk duhet të ndalet protesta në Kalimash, por të mblidhet tan Shqiptaria e të shkojnë deri te edi Kurva. Se ai ska b…ë me ik në Kuķës.

Në gjithë botën paguhet taksa,jam dakort.

Po ne këtu marrim 2000 euro në muaj.

Ju bëj thirrje policisë të mblidhen me Popullin dhe jo kundër Popullit. Se dhe ju jeni bij nënash sikur ato Trima që ju keni hyrë në 4 mgjesit në shtëpi.

Vetëm serbt bëjnë një gjë të tillë.

A keni familje, fëmijë?

Mendoni çfarë poshtërsie keni bërë.

Trimat e Kukësit

Vëllezërit tonë

Jemi me Ju

Jam KRENARE QË JAM KUKSIANE”