Berisha: O sot o kurrë, është koha që qytetarët t’i dalin zot interesave të tyre jetike!

Pyetje: Sot kemi patur një shfaqje që ka ndezur debate në arenën politike. Masa arrestit të protestusve të të shtunës ka nxitur reagime zinxhir. Si i keni parë zhvillimet e ditës së sotme?

Berisha: Unë mendoj se Tirana pati sot një mëngjës të cilin, në memorien time nuk e ka patur as në kohërat më të zeza të diktaturës. Gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor nuk kam parë kurrë ndonjëherë që miëra policë të vërshojnë në rrugët e Tiranës, të rrethojnë Gjykatën, të mbushin mjediset e Gjykatës së Tiranës, të shtynë e të grushtohen me deputetë të Kuvendit dhe qytetarët. E gjitha kjo sikur po gjykoheshin 23 super-terroristë, fallanga të Bin Laden dhe jo 23 qytetarë të Kukësit, heronj të vërtetë të protestës qytetare, të cilët janë rrëmbyer në mënyrën më terroriste në orën 2-3 të natës nga fallanga dhe kapuçonë të zinj të policisë, njerëz të cilët s’kanë qënë kurrë në protestën e Kalimashit, midis tyre prindër me katër fëmijë. Janë rrënqethëse dhe tronditëse dëshmitë e tyre sot në Gjykatë. Invalidë të rënë me unaza në zemër, 66 vjeçar burri botës, apo tjetri, një person me arrest shtëpie me vendim gjykate për të cilin nuk ekziston asnjë foto apo fakt e dëshmi se ai ka qënë në protestë. Pra, pikërisht se po gjykohen qoftë protestues, heronj të vërtetë të protestës së Kalimashit, të rrëmbyer në shtëpitë e tyre, të rrëmbyer në thyerje flagrante të Kushtetutës, Edi Rama i tmerruar nga grushti turinjve që mori në Kalimash, nga thyerja e hundës që ata protestues i bënë në Kalimash, nga ai moment e deri sot sheh protestën tek zyrat e tij dhe kryeministria. Ai tani është lemeritur dhe nuk di se çbën pasi e kupton se dita po i vjen për ti dhënë përgjigje përfundimtare një njëriu, që sillet në mënyrën më kriminale ndaj qytetarëve. Të gjitha urdhër-arrestet janë dhënë me fletë boshe dhe në mënyrë kriminale nga prokurorë kriminelë, janë mbushur sikur ndalimet janë bërë në orën 10 të ditës në një kohë kur ka prej tyre që janë ndaluar edhe në ora 11 të natës të ditës së mëparëshme, dhe gjithë të tjerët nga ora 1 deri në 4 të mëngjesit. Prokurorë fallsifikatorë politikë, të cilët s’dinë çbëjnë përveçse shkelin ligjet, shkelin Kushtetutën, zbatojnë verbërisht urdhërat e kryeprokurorit Edi Rama. Kështuqë këto skena që panë sot shqiptarët, dhe që në memorien time nuk i kam parë nga vitet 58 në Tiranë e deri sot, unë nuk mbaj mend skena të tilla për procese gjyqësore ndonëse ka patur sigurisht procese politike nga më të rëndat por kjo prani e paimagjinueshme policësh, baditësh me uniformë, këto qëndrime banditeske të policisë ndaj deputetëve në sallën e gjyqit e në mjedise të gjykatës nuk kanë ndodhur kurrë më parë.

Pyetje: Pse u politizua kaq shumë kjo protestë?

Berisha: Sepse Edi Rama ka një urrejtje patologjike ndaj Kukësit. Ka të trashëguar urrejtjen e të atit, me të cilin ai firmosi si xhelat ekzekutimin, varjen e birit të shquar të Kukësit dhe Shqipërisë, Avzi Nelës në gusht të 88. Rama mendon dhe e di që ai për Kukësin është një armik i egër dhe i betuar. Ai i vuri traun Kukësit, Tropojës dhe Hasit për të ardhur në kryeqytetin e tyre. Kjo situatë e bëri atë të humbasë çdo arsye. Ka tre ditë që sdi gjë tjetër vetëm të thotë që këtë taksë e nisi Berisha…

Pyetje: Në fakt ministri Gjiknuri nxorri dhe një faxsimile

Berisha: Në fakt nxorri vetëm mashtrimin e tij. Sali Berisha në 2010 bëri studimin, se sigurisht rruga do mirëmbajtje, kjo nuk ka asnjë diskutim. Sigurisht që mirëmbajtja nuk do bëhet nga shteti por nga kompani private. Në këtë kontekst ne bëmë studimin se cila është kostoja për mirëmbajtjen e saj për makinë. Dhe ky studim, që është përfunduar në 2010, taksa nuk u vendos as në 2010, as në 2011 as në 2013, katër vite me radhë pra, dhe nuk do vendosej. Nuk e vendosa taksën sepse kisha vendosur që kompania private do të kontraktohej dhe kjo kompani do të paguhej nga taksa e qarkullimit. Taksa e qarkullimit që vumë ne në naftë, dhe që paguhej nga çdo shqiptar në 7 lekë, 1/10 e parave të kësaj takse mjaftonte për mirëmbajtjen e plotë të rrugës pa asnjë vështirësi. Dy vjet e kishte kompania për t’a mirëmbajtur. Kompania që e ndërtoi pra nuk e dorëzoi menjëherë rrugën por e ndërtoi dhe e mirëmbajti dy vjet e më pas po vinte koha t’a merrnim ne në mirëmbajtje.

Ky zotëri, prej pesë vitesh nuk mirëmbajti asgjë e një gur të vetëm nuk lëvizi. Prej pesë vitesh ky mbledh mbi 260 mln euro nga taksa e qarkullimit pasi e rriti atë nga 7 lekë në 32.5 lekë bashkë me TVSH, ky mbledh dhe 200 e ca milionë euro të tjera me akcizat, ky mbledh pra gjithsej nga nafta rreth gjysëm miliardë euro ndërkohë ka shpenzuar gjithsej për të gjithë rrjetin rrugor të Shqipërisë vetëm 5 mln euro. Sepse ky i përdor paratë, të cilat janë të caktuara me ligj për mirëmbajtjen e rrugëve, ky i përdor për orgjira, pritje përcjellje, lluks zyrash etj. Pra, këtu qëndron i gjithë dallimi.

Dhe ky mendon se shqiptarët mund të gënjehen. Shqiptarët nuk mund të gënjehen. Sali Berisha nuk e vendosi dhe nuk do e vendoste kurrë një taksë të tillë. Nuk mund ti bësh qytetarët të paguajnë dy herë për të njëjtën gjë. Hiqja taksën e qarkullimit dhe pastaj vendos taksën e rrugës në një proporcion siç e kanë vendet e tjera. Dhe në fakt këtë kërkojnë përfaqësuesit e biznesit të Kukësit. Por për ne zgjidhja e vetme sot është të hiqet urgjentisht ‘taksa plaçkë’ dhe kompania të paguhet me paratë e taksës së qarkullimit. Ato janë shumë, nuk duhen as 1/20 e tyre për të mirëmbajtur Rrugën e Kombit, e cila si peshë specifike ka mbi 45% të transportit në Shqipëri. Pra ne themi jepi 5% të taksës së qarkullimit për mirëmbajtjen e saj, siç i jep dhe vjedh me ndrikull Nushin nga paratë e check-up duke i bërë analizat të vdekurve, siç i jep muratorit çdo vit për të sterilizuar mjetet e mjekësisë, siç ka bërë rrush e kumbulla, siç ka dhënë për inceleratorët deri tani 170 mln dollarë Arben Ahemtajt nëpërmjet Klodjan Zotos, ish menaxher i Hermes me të. Pra këta vjedhin në të katër anët, nga mëngjesi deri në darkë dhe pastaj u thonë të varfërve paguani ju taksën për të ardhur në Tiranë. Shqiptarët duhet ta dinë se është ky Edi Ramë, i cili kur ka qënë kryetar bashkie ka patur idenë se do vendoste të njëjtën gjë që bëri në Kalimash, për të gjithë ata që donin të hynin në Tiranë, të cilët do paguanin për futjen e tyre në kryeqytet. Eshtë absolutisht e vërtetë kjo. Dhe mori një ultimatum që të mos guxonte ta bënte se s’mund të lështonte viza për qytetarët që donin të hynin në Tiranë.

Pyetje: Kryetari PD ka lajmëruar një mosbindje civile. A jeni për mosbindje civile në radhë të parë?

Berisha: Asnjë rrugë tjetër sot s’ka përveç mosbindjes masive civile. Vetëm revolta qytetare mund ti japë përgjigjen më të merituar këtij narkoregjimi. A mund të imagjinojë kush kurrë se për të dhënë masa sigurie për 23 protestues mund të ndërtohej dhe bëhej kjo shpalosje e paimagjinueshme e policisë së një vendi të lirë? As e një vendi të lirë por dhe as në një diktaturë kjo nuk bëhet. Kjo bëhet vetëm aty ku qeveris një skizofren i mirëfilltë, që ushqehet nga frikërat, fobirat dhe urrejtja, që duhet një minutë e më parë të largohet me të gjitha mjetet e mosbindjes civile nga pushteti.

Pyetje: A është lidershipi i PD dhe i opozitës i gatshëm që të marrë në dorë atë që po ja u ofron qytetarët e Kukësit.

Berisha: Në fakt mesazhi i qytetarëve të Kukësit është një mesazh i jashtëzakonshëm. Por në lëvizjet popullore, është në ligjin e tyre që në disa raste i udhëheq ti, në raste të tjera të udhëheqin ato. E rëndësishme është që populli opozitar, ndaj të cilit Rama ka një urrejtje dhe armiqësi primitive të papërmbajtur, të ngrihet në lartësinë e guximit të atyre djemve dhe burrave të Kukësit, Hasit dhe Tropojës dhe ti japë duart këtij regjimi të bazuar kryekëput në drogën, krimin, vjedhjen e parave publike të shqiptarëve.

Pyetje: Populli po por lidershipi?

Berisha: Lidershipi pa diskutim që është dhe do jetë dhe lidershipi ka ftuar tani mosbindjen civile…

Kukësi është frymëzues, është transformues. Nuk e shef si e transformoi Edi Ramën? E bëri të nxjerrë fytyrën e tij të vërtetë, mendësinë e të atit të tij xhelat. S’ka diskutim që liderët e opozitës i ka frymëzuar, i ka bërë me krahë dhe unë kam besim që kjo betejë do fitohet.

Pyetje: Kjo pranverë e opozitës e lajmëruar nga kryetari, të jemi pak edhe skeptikë sepse e njëjta situatë u pa edhe me 18 dhjetor kur u zgjodh Arta Marku. A druheni që edhe kjo mund të shuhet?

Berisha: Unë nuk besoj se kjo mund të shuhet, përkundrazi. Unë mendoj se kjo do të shumëfishohet si një dallgë e pandalshme, si një uragan i fuqishëm. Unë kam bindjen më të thellë se kësaj here, siç protestuan qytetarët e Kukësit, Hasit dhe Tropojës do ngrihen fuqishëm me qindra e qindra fermerë të Shkodrës, të Lezhës, të Durrësit, Kavajës apo Myzeqesë, Fierit, që çonin çdo ditë prodhimet e tyre në Kosovë dhe sot nuk i çojnë dot më. Do të ngrihen me dhjetëra mijëra biznesmenë të vegjël, të cilëve Rama iu dha goditjen e mëshirës duke i futur në sistemin e TVSH në kundërshtim të hapur me kërkesat e FMN. Do ngrihen mijëra qytetarë që u hoqën mizorisht nga lista e ndihmës ekonomike dhe iu pre kafshata e gojës fëmijëve të tyre. Do ngrihen të gjithë ata të cilët në vendin më me ujë pas Norvegjisë në Europë ju kërkohet të paguanin faturat më të shtrenjta të ujit. Do ngrihen ata të cilët ju dy-tre fishuan taksat e pronave. Pra unë besoj se o sot o kurrë është koha që qytetarët ti dalin zot interesave të tyre jetike.

Pyetje: Dhe kur duhet të ndalen?

Berisha: Deri në përmbysjen e narkoshtetit. Unë kam folur shumë për narkoshtetin dhe të tjerë flasin por këto skena të shëmtuara që panë sot shqiptarët dhe mbarë bota në rrugët e Tiranës, ato nuk i kam parë nga vitet 58 kur kam shkelur për herë të parë në këtë kryeqytet e deri sot, ato janë dëshmi e një narkodiktature, e cila njëlloj si i droguari humbet çdo arsye e nuk di çbën.

Pyetje: Një lëvizje e tillë popullore do dhe një prijës.

Berisha: Në fakt opozita ka udhëheqjen e saj dhe unë besoj se ajo do të ngrihet dhe do të jetë në lartësinë e aspiratave, lartësinë e kërkesave, lartësinë e guximit, e zemërimit dhe revoltës së qytetarëve shqiptarë.

Pyetje: A mund ti falet një gabim në këtë rast kreut të PD?

Berisha: Unë gjykoj se drejtimi i deritanishëm është siç duhet. Jashtë gabimeve s’del askërkush.

Pyetje: Po por nga gabimet cdo njëri mëson.. A ka mësuar nga gabimet deri tani Lulzim Basha?

Berisha: Sigurisht. Cdo njëri mëson në vlerësimin tim. Rëndësi kryesore ka që kjo revoltë mbarë popullore të ketë rezultatin që presin sot qindra mijëra shqiptarë dhe unë kam besim se ajo do ta ketë.

Pyetje: A duhet që ti bashkojë ky moment demokratët?

Berisha: Duhet ti bashkojë demokratët. PD është në një proces bashkimi të kontributeve. Kryetari dhe grupi i statutit ka bërë ndryshime, dhe është i hapur për ndryshime, në të cilat duhet ta gjejnë veten në parimet që besojnë edhe njerëz të cilët për arsye objektive apo subjektive janë ligjërisht të zemëruar e të pakënaqur. Sikundër kryetari është shprehur se ka njohur gabimet e tij. Kur një njëri njeh gabimet kjo do të thotë se merr masa, njëh përgjegjësinë e gabimeve dhe natyrisht përcakton rrugën e kapërcimit të pasojave të këtyre gabimeve.

Pyetje: A është përcaktuar kjo rrugë?

Berisha: Unë besoj se kryetari PD deri sa shpall një qëndrim dhe njohje të tillë, ai ka përcaktuar edhe rrugën e kapërcimit të pasojave të këtyre gabimeve.

Pyetje: Duhet ët jemi dhe pak skeptikë se ne shqiptarët themi se nga e thëna në të bërë …

Berisha: Nomal. Skepticizmi duhet të shoqërojë njëriun e qytetaruar gjithmonë por besimi im është ky që them.

Pyetje: A është reflektuar kjo?

Berisha: Unë shpresoj që po reflektohet dhe do reflektohet sepse, duhet të jemi realistë, nëse tjetri është zemëruar për shkak timin edhe mund të ketë bërë ndonjë teprim në thëniet e tij por përgjegjësia është e imja dhe unë do marr të gjitha masat të kapërcehen të gjitha pasojat e atij gabimi që u bë.

Pyetje: Çfarë i sugjeroni sot kreut të PD lidhur me pjesën e brendshme të PD që sot i bëjnë ballë kësaj situate?

Berisha: Nuk kam und asnjë sugjerim specifik sepse kreut të PD unë i sugjeroj gjërat që më pyet, po smë pyeti unë jam ..

Pyetje: Ju ka pyetur kohët e fundit?

Berisha: Unë jam në kontakt me ta. Sugjerimi është publik që PD ka nevojë të domosdoshme të bashkojë të gjitha kontributet e saj. Demokratët nuk janë njerëz të përsosur, nuk janë njerëz idealë, nuk janë njerëz që s’kanë bërë gabime dhe sdo bëjnë por shifi çdo ditë, janë në një terror dhe janë të paimplikuar as me krimin, as me drogën e as me vepra që s’duhet të jenë. Pra në tërësinë e tyre ata përbëjnë pjesën e vlerave të shoqërisë shqiptare. Ka 1001 arsye të bashkohesh me atë që mbart vlera.

Pyetje: A do i falej opozitës humbja e këtij momenti?

Berisha: Unë jam nga ata që beson se qytetarët, se kjo është një lëvizje qytetare, revolta qytetare e drejtuar nga opozita do arrijë fitoren e saj.