Berisha: Grushti i dytë i rëndë turinjve për Ramën, publiku e braktis me neveri!

Ish-Kryeministri Berisha shkruan se, opinion public ka flakur në mënyrë masive kryeministrin Rama. Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se, gjatë një interviste në Opinion të enjten, publiku ka injoruar me neveri Edvin Kristaq Ramën. “Grusht i dyte i rende turinjve per Edvin Kristaq Ramen!

Flakje masive nga 70% e publikut ne Opinion!

Nga 45,4% qe ishte mesataria e ndjekjes se Opinionit per debatin midis perfaqesuesve te grupeve te ndryshme per Rrugen e Kombit diten e hene, kjo ndjekje ra ne 31,9% diten e enjte, ku ne Opinion ishte Edvin Neveria.

Pra nje renie katastrofale prej rreth 15% krahasuar me naten kur ai perfaqesohej ne Opinion nga bizdemeni( shenimi im) i tij siç e quajti veten Gjici, te cilin e lumturojne rojet me baulet plot me euro te bankes qe ruanin dhe qe per kete merite fiton 70% te tenderave te sigurimit te objekteve ne Shqiperi.

Ky eshte grushti i dyte turinjve qe Edvini merr per Rrugen e Kombit, por kesaj rradhe nga publiku shqiptar, i cili tregoi se ka neveri nga surrati i tij ne ekranin televiziv!”, shkruan Berisha.