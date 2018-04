Berisha: Epoka e Berishës është mbyllur, asgjë tjetër veçse avokatin e interesit publik

Shumë zëra flasin me dëshirë për rikthimin tuaj në PD. Si do t’i përgjigjeshit ju këtyre zërave?

Epoka Berisha, është mbyllur njëherë e përgjithmonë. E kam deklaruar dhe deklaroj. Largimi im është pakthim. Kjo është çfarë bëj unë sot. Asgjë tjetër veçse avokatin e interesit publik ashtu siç e gjykoj unë, sepse nuk mund të them se unë kam monopolin e të vërtetës, por mund të them disa gjëra. Bashkë me disa zëra të shoqërisë shqiptare, kemi mbrojtur kauza të drejta.

Në një foto shiheni ju me elektoratin, një popull që ju do shumë…(Tregohet ne monitor nje foto e vjeter e Berishes)

Unë shoh përpara. Jam ndarë nga një periudhë e jetës time si drejtues i PD dhe sot e vërteta është që unë që nga mëngjesi e deri në darkë, bëj avokatin e interesit publik. Nuk bëhet fjalë kurrë që të rikthehem kurrë në PD.

Pse e quani lajthitje, për shkak të betimit?

Berisha: Njeriu i qëndron fjalës, por mendoj se duhet të jenë gjenerata të tjera. Ndodhi një zëvendësim gjeneral, Lulzim Basha është gjeneratë tjetër. Do ta quaja një lloj, po ta them haptazi jo fat të mirë të PD sikur të ishte problemi që të kthehet Sali Berisha në PD. Duhet të bëjë gjithçka që ta çojë vendin në fitore. Epoka e Berishës është e mbyllur.

Mendoni se janë më të shumtë ata që ju duan apo nuk ju duan?

Berisha: Asnjë kalkulim i kësaj natyre nga mua

Por një gjykim duhet ta keni?

Berisha: Nuk është tundim dhe kriter për mua. Gjykoj se kam vepruar jo vetëm në përputhje me dinjitetin tim por edhe të atyre që më kanë besuar mua

Pse ju zgjedhin juve për të denoncuar?

Berisha: Kjo qëndron. Unë do të shpjegoj pse e quaj qytetari dixhital që të ndjehet qytetari që një padrejtësi që atij i bëhet të ketë zë.

Ju ka qëndruar të bini në kurth nga adresimet, si i verifikoni ato që ju sjellin?

Berisha: Ndodh, ka ndodhur por në 98% të rasteve është i saktë. Nëse tregohet Berisha më i vëmendshëm edhe ky 2% përjashtohet.