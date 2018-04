Basha: Rrëzim i Ramës, ka shkuar aty ku nuk mban më, kjo do të jetë betejë për veten e çdo individi

Kryetari i PD, Basha deklaroi se protestat do të jenë me të gjitha format dhe se opozita do të jetë në krah të tyre. Basha tha se situate ekonomike ka shkuar aty ku nuk mban më dhe se kjo do të jetë një betejë për veten e çdo individi.

Mesazhi i plotë i Bashës

Ne kemi patur një takim të zgjeruar të opozitës parlamentare dhe të strukturave drejtuese të të gjithë partive opozitare në Shqipëri dhe kemi dalë me një vendim unanim; në krah të qytetarëve shqiptarë.

Në krah të njerëzve të thjeshtë të këtij vendi të cilët po goditen, po vidhen, po përçmohen dhe po poshtërohen nga një bandë kriminale në pushtet. Në krah të atyre kuksianëve të cilëve iu grabit buka e fëmijëve dhe buka e gojës me taksën korruptive të Rrugës së Kombit. Në krah të të gjithë shqiptarëve që goditen nga dita e sotme me taksat e reja të rritura mbi pronën, mbi banesat, me tarifat e shumëfishuara për faturat e ujit. Me heqjen e dhjetëra mijërave familjeve nga ndihma ekonomike. Kush kujton se ne e lëshuam këtë kauzë pasi mbaroi debati në Parlament, e ka gabim.

Shqipëria gjendet në prag të një humnere ekonomike dhe sociale. Shkaktari është Edi Rama i cili sundon në mënyrë ilegjjitime pasi vodhi zgjedhjet dhe bleu votat me paratë e drogës dhe krimit, vazhdon të qeverisë me bandat dhe banditët dhe një grusht oligarkësh, të cilëve u shet Shqipërinë copë copë sipas ofertës më të lartë duke u marrë shpirtin njerëzve të thjeshtë.

Ne kemi shteruar këto vite pothuaj të gjithë hapësirën institucionale opozitare. Ju e shihni vetë. Në këtë vend nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka demokraci. Në këtë vend qeveria shkel Kushtetutën, ligjin, pa i dhënë llogari askujt dhe pa asnjë konsenguencë. Në këtë vend merr fund dhe kapet reforma në drejtësi vetëm për shkak të frikës së mos vëllezërit e kryeministrit, ministrit të Brendshëm dhe ish ministri iBrendshëm, dalin para drejtësisë për bashkëpunimin e tyre të hapur me trafikantët e kokainës, heroinës dhe kultivimin e drogës në vend.

Pra këtu nuk ka më rregulla loje demokratike. Hapësira e vetme për t’i qendruar në krah qytetarëve është mosbindja qytetare dhe kjo nis që këtë javë, në krah të qytetarëve me mosbindjen qytetare, me refuzimin jo vetëm të taksës në rrugën e Kombit por të çdo takse tjetër që ka rritur Edi Rama, me të gjitha hapat, format dhe mënyrat e mosbindjes qytetare si forma më e lartë e veprimit politik dhe qytetar kundër një klike që ka zaptuar pushtetin dhe po vjedh dhe po varfëron vendin, po asgjeson shpresën dhe po zbras Shqipërinë. Ne këtë nuk mund ta pranojmë.

Ndaj ky është një vendim unanim i opozitës e cila nis që sonte organizimin për të bërë realitet mosbindjen qytetare, në krah të qytetarëve duke nisur me mospagesat e taksave të rritura nga Rama dhe duke vazhduar me të gjitha format dhe mënyrat e tjera të mosbindjes qytetare.

Pyetje: Do jeni në Parlament z Basha?

Basha: Ne do ndërthurim të gjitha format e nevojshme të aktivitetit opozitar ashtu siç e gjykojmë të përshtatshme për të arritur qëllimin për të qënë në krah të njerëzve të thjeshtë dhe të vuajtur të këtij vendi.

Pyetje: Edhe me protesta?

Basha : Me të gjitha format dhe mënyrat.

Pyetje: Kur flasim për mosbindje civile dhe mospagim taksash, cilat janë format?

Basha: Kur flasim për mosbindje civile dhe mospagim taksash, flasim për mospagim taksash. Flasim për t’i bërë thirrje çdo qytetari, jo vetëm kuksianëve, mirditorëve, hasianëve, tropojanëve, kosovarëve, durrsakëve, shkodranëve, pra çdo qytetari të refuzojë çdo taksë koncensionare dhe çdo rritje taksash. Taksën dhe TVSH-në për biznesin e vogël, taksat e rritura të ujit, taksën e rritur të pronës dhe çdo taksë të rritur nga Edi Rama për të mbushur xhepat e tij dhe bandës me të cilën qeveris vendin.

Pyetje: z Basha do të jeni nëse të pranishëm në sallën e gjyqit ku jepet vendimi për të ndaluarit?

Basha: Opozita do të jetë e pranishme, do të jenë në ballë të çdo organizimi për ta bërë mosbindjen qytetare formën e parezistueshme që do të rrëzojë këtë bandë në pushtet dhe do t’i hapë mundësinë shqiptarëve për të zgjedhur një qeveri të shumicës me votë të lirë, që i shërben shumicës dhe respekton pakicën. Por tani për tani e gjithë vëmendja jonë është të jemi në krah të njerëzve. Ka vajtur aty ku nuk mban më. Nuk ia dalin më dot njerëzit prandaj kanë dalë në protestë. Jo për flamur partie dhe as për kauzë partie, por sepse nuk ia dalin dot më. Dhe duhet ta dinë se në këtë betejë për veten e tyre, për familjet e tyre dhe fëmijët e tyre, do të kenë në krah opozitën.