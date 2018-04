Basha nga Shkodra: Po troket ora për betejë vendimtare, Kukësi vetëm fillimi, Rama ka hasmëri me Veriun

Kryetari i PD, Lulzim Basha deklaroi nga Shkodra se opozita do të udhëheqë betejën vendimtare ndaj bandës në pushtet. Basha ka deklaruar se Rama i ka bërë llogaritë gabim me Kuksianët dhe shqiptarët. Ai deklaroi se ajo që ka nisur në Kukës është vetëm fillimi dhe se hapa të tjerë të fortë do të ndermerren ditët e ardhshme. Basha tha se Rama ka një urrejtje dhe hasmëri me Veriun e vendit. Nuk ëhstë vetëm Kukësi që i vendoset trau, por edhe Shkodra që nuk ka marrë asnjë ndihmë nga përmbytjet.

Nga memoriali i 4 Dëshmorëve të Demokracisë, Basha tha: “Njesoj si etërit e tij politikë, Edi Rama e ndëshkon Shkodrës, sepse pushteti është për të shtypja dhe shfrytëzimi, arroganca, dhe paraja dhe luksi për të.

Këto ditë kam takuar e biseduar me qindra shkodranë e lezhjanë e mirditorë dhe ju them se me ju është e gjtihë Shqipëria dhe nuk ka rrugë tjetër përveç përballjes me të. Kukësi u përball dhe e ndali të keqen dhe sëbashku me Kukësin do ta ndalim atë. Le të jetë ky nisja e pranverës së madhe që po vjen. Të shkëpusim njëhërë e mirë lidhjet e krimit em politikën.

Basha lëshoi sërish një sërë akuzash ndaj Ramës dhe qeverisë që ai drejton, si e implikuar me krimin dhe trafikun e drogës.

“Në krye të vendit qëndron një bandë kriminale, gjysma e qeverisë është bashkëpunëtore e grupeve kriminale. Rama me Tahirin bashkëpunoi me trafikantët e drogës në Shqipëri, kanë ndërtuar një sistem që një kanë kapur shtetin dhe ekonominë. Nëse nuk çmontohet ky sistem, Shqipëria merr fund.Vendi s’ka perspektivë ekonomike, nuk ka vende pune, nuk ka të ardhme, emigracioni vazhdon të jetë shpresa e shqiptarëve. Ky është muaji ku maska e Ramës ka rënë para çdo shqiptari.

Taksa e pronave, faturat e rritura të ujit e dritave, përjashtimi i familjeve nga skema e ndihmës ekonomike janë aktet e fundit të një grabitqari që pasi vjedh, tallet me popullin.

I them nga Shkodran se i ka bërë hesapet gabim, se ajo që nisi në Kukës nuk do ndalet dhe nuk ka për të ndalur derisa tirania e krimit të rrëzohet. 5 ditë më parë e sfidoi popullin me fjalorin e ndyrë, Kukësi i dha përgjigjen e merituar, s’munden më të pranojnë taksat e rritura.

Sot është e qartë, shqiptarët varfërohen e largohen se banda qeveritare e ramë si grabit. Rama rezervon ndasi, urrejtje e diskriminim. Në këto javë kam takuar banorët të Shkodrës, kuksianë të revoltuar , dua t’ju them se nuk jeni vetëm, me ju është gjithë Shqipëria. Kukësi u përball dhe e ndali të keqen, le të jetë ky një fillim i mbarë i pranverës që po vjen. Detyrë e madhe e PD dhe njerëzve të ndershëm është të shkëpusim lidhjet e politikës me krimin. Një parti demokratike e çliruar nga korrupsioni ka vetëm një interes, atë të njerëzve”, u shpreh Basha.