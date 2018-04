Akulli në lokalet e Zvicrës përmban baktere fekale, po në Shqipëri?

Analiza ka treguar që 26 për qind të mostrave të marra nuk ishin në rregull as kimikisht as nga pikëpamja shëndetësore, sepse në akull janë gjetur baktere siç janë: E.coli, pseudomans dhe enterokokat. Çdo i katërti kub akulli për ftohje të pijeve në bare, kantina dhe restorante zvicerane nuk i plotëson standardet ligjore shëndetësore dhe përmban baktere fekale siç është E.coli, transmeton Telegrafi.

Rezultatet e analizës kimike të bareve në gjithë Zvicrën, sipas studimit, këto ditë do të publikohet zyrtarisht: 26 për qind të mostrave të marra nuk ishin në rregull as kimikisht as nga pikëpamja shëndetësore, sepse në akull janë gjetur baktere siç janë: E.coli, pseudomans dhe enterokokus.

Këto baktere mund të shkaktojnë probleme gastrointestinale.

Rezultatet tregojnë për kushtet johigjienike të punës së aparateve për bërjen e akullit, të cilat shpesh mbahen në bodrume, nuk mirëmbahen dhe nuk pastrohen mirë.

Bakteret janë gjetur në sasinë e cila mbase nuk është e rrezikshme për shëndetin për personat e shëndetshëm, mirëpo mund të shkaktojë sëmundje serioze te personat me imunitet të dobët, ka theksuar drejtoresha e unionit, Sara Stadler, shkruan revista SonntagsBlick.

Ajo propozon që kamerierët zviceranë dhe barmenët në të ardhmen kubet e akullit t’i qesin në pije vetëm me kërkesën e theksuar të klientëve, por jo pa i pyetur ata, siç e bëjnë shpesh. Pasi që të lexoni këtë tekst, do të mendoni dy herë si dëshironi ta pini pijen tuaj dhe nëse akulli në Shqipëri mund të jetë më i kontrolluar se ai në Zvicër.