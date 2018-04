Agjencia e franceze e lajmeve, AFP: Eksportuesi me i madh i drogës në BE u ftua të hapë negociatat

Komisioni Europian ka rekomanduar hapjen e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë.

Këtu janë disa fakte për shtetin e varfër ballkanik, shkruan agjencia franceze e lajmeve AFP, banorët e të cilit janë thellësisht të lidhur me Europën, pavarësisht se janë ndarë nga ajo për shekuj me radhë gjatë pushtimit osman dhe më vonë, gjatë diktaturës komuniste:

– Tifozë të Mercedes dhe të BE

Nëse janë të reja apo të shkatërruara, makinat e Mercedes janë padyshim makina kombëtare e Shqipërisë, që përbëjnë 40 për qind të makinave të vendit, sipas zyrtarëve të transportit.

Dy flamuj janë të gjithëpranishëm në të gjithë vendin: Flamuri kombëtar i Kuqezi me një shqiponjë me dy koka dhe ai i Bashkimit Europian.

I izoluar nga pjesa tjetër e botës gjatë periudhës komuniste, “shqiptarët janë të obsesionuar me Europën. Europa është për ta një dashuri patologjike, por edhe një model i vërtetë”, tha shkrimtari i famshëm, Ismail Kadare, për Shqipërinë.

– Potenciali i turizmit

Potenciali i turizmit në Shqipëri është i nënshfrytëzuar. Me bregdetin Adriatik, malet e shumta dhe lumenjtë, Shqipëria është e pasur me bukuri natyrore për vizitorët, të cilët gjithashtu mund të eksplorojnë vende arkeologjike të lashta, gjurmë të historisë otomane dhe bunkerët komunistë që u shndërruan në kafene plazhi.

Pikat kryesore të kuzhinës variojnë nga këmbët e bretkosave dhe prodhimet e detit, duke përfshirë midhjet që janë kapur me dinamit. Por potenciali turistik i Shqipërisë është nënshfrytëzuar për shkak të mundësive të kufizuara të akomodimit, infrastrukturës së dobët dhe një rrjeti jo të zhvilluar rrugor në rajonet malore.

Vendi i 2.9 milionë banorëve tërhoqi 4.6 milionë vizitorë në 2016, sipas Ministrisë së Turizmit. Banka Botërore mbështet projektet e turizmit, veçanërisht në Jug, duke e konsideruar rajonin me potencial më të madh.

– Vala e emigrantëve

Shqipëria ka një nga nivelet më të larta të emigracionit në botë, me një diasporë prej rreth 1.2 milionë personash. Ata janë shtyrë të largohen, disa prej standardeve më të ulëta të jetesës në Europë, një pagë mesatare bruto prej rreth 355 eurosh në muaj dhe papunësisë, që prek pothuajse një në tre të rinj, sipas Institutit Kombëtar të Statistikave (INSTAT).

Në fillim të viteve 1990, Shqipëria ishte vendi më i ri në Europë me një moshë mesatare prej 28 vjetësh. Tani është 37 vjeç, thotë INSTAT. Së bashku me numrin e madh të emigrantëve, norma në rënie e fertilitetit ka ndikuar në këtë trend.

– Kanabisi dhe korrupsioni

Shqipëria është eksportuesi më i madh i kanabisit në BE, veçanërisht në Itali, sipas raporteve të përsëritura të Europolit. Kjo tregti përfaqëson një të tretën e vlerës së Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) të vendit, sipas burimeve diplomatike perëndimore. Tirana pretendon se po e fiton atë betejë. Sasitë e mëdha në rrezik ushqejnë korrupsionin. BE këmbëngul që Shqipëria të reformojë sistemin e saj gjyqësor dhe penal: pas futjes së një sistemi për të kontrolluar të kaluarën dhe pronësinë e gjyqtarëve, një ligj i kohëve të fundit kërkon shkarkimin e të gjithë punonjësve të policisë të dyshuar për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar.

– Zakone në zbehje

Shqipëria është vendi i fenomenit të “gjakmarrjes”, duke prekur familjet në Veri të vendit në një cikël hakmarrjeje të rregulluar nga një kod nderi mesjetar, “Kanuni” i Lek Dukagjinit, një fisnik i shekullit të 15-të. Dhjetëra njerëz ende janë duke u fshehur në Shqipëri, nga frika se janë objektiva e një hakmarrjeje, por shifra është në rënie.

Një tjetër traditë e zhdukur është ajo e “virgjëreshave të betuara”. Këta janë gra që, ose për shkak se ata ishin fëmija i vetëm i prindërve të tyre ose refuzuan të martoheshin, zgjodhën të jetonin si burra dhe trajtohen si të tillë në një shoqëri shumë patriarkale. Vetëm një pjesë e vogël e tyre mbesin të njëjta sot.

“AFP”