Administrata Trump: Nuk bëjmë gabimet e paraardhësve, Korea e Veriut do të çarmatoset

Shtëpia e Bardhë thotë se synimi përfundimtar i çdo negociate mes Presidentit Donald Trump dhe udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong Un është çarmatimi bërthamor, duke shtuar se fushata amerikane e “presionit në maksimum” ndaj Phenianit do të vazhdojë dhe sanksionet nuk do të hiqen deri sa ai vend të ndërmarrë veprime konkrete për çarmatimin bërthamor.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Sarah Huckabee Sanders tha se vendimi nuk do të mbështetet vetëm tek fjala e udhëheqësit Kim.

“Nuk do të bëjmë gabimet e administratave të mëparshme dhe nuk do të bazohemi vetëm tek premtimi i Koresë së Veriut. Sikurse e kemi thënë më parë, fushata e presionit maksimal do të vazhdojë deri sa të shohim ndërmarrjen e veprimeve konkrete. Nuk jemi naivë në proces. Kemi parë disa hapa në drejtimin e duhur, por kemi rrugë të gjatë përpara.”

Udhëheqësi Kim ka njoftuar ngrirjen e testeve bërthamore si dhe lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale.

Zoti Trump ka pranuar se nuk dihet rezultati përfundimtar i bisedimeve me udhëheqësin koreano-verior. Takimi mund të mbahet nga fundi i majit apo fillimi i qershorit. Pheniani nuk ka pranuar që të heqë dorë nga arsenali bërthamor, pavarësisht kërkesës së zotit Trump, si dhe nuk është pajtuar për çarmatim bërthamor të përhershëm të gadishullit Korean.