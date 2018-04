8 përfitime nga vetëpunësimi

Të qenit nën varësinë e shefave nuk është aspak e këndshme. Oraret, kolegët dhe paga mund të jenë arsyet që ju demoralizojmë për të punuar. Po të qenit shef i vetes si do të ishte? Ne ju listojmë 8 përfitime të vetëpunësimit.

1. Ju kontrolloni jetën tuaj: Vendimet tuaja kontrollojnë fatin tuaj dhe suksesi juaj financiar nuk është i lidhur ngushtë me punëdhënësin tuaj.

2. Ju punoni me njerëz që ju pëlqen: Kur punoni për dikë tjetër, çdo klient që ecën nëpër derë, ju duhet të bëni biznes me të, dhe çdo punonjës, ju duhet të bashkëpunoni me të. Jo për të thënë që ju do të zgjidhni të bëni ndryshe, por është mirë të rezervoni të drejtën e zgjedhjes.

3. Vendosni orët tuaja: Keni fëmijët, pasionet ose prioritetet e jetës që duhet të jenë të prirur para se të përqendroheni me lazer në biznes? Kur je i vetëpunësuar, mbani kartat e kohës.

4. Ju merrni shpërblime të pakapshme: Nëse jeni një punonjës i madh dhe e mbytni atë në frontin e biznesit, shefi juaj merr pjesën më të madhe të shpërblimit dhe dikton se sa të ndajë me ju. Nëse vendosni në vendin tuaj të punës, pse po sponsorizoni daljen tuaj të shefit?

5. Mund të ndiqni pasionin tuaj: Kur mbani mbretërimin, ju mund të bëni atë që do zemra juaj.

6. Ju krijoni: Kreativiteti e mban një person krijues të lumtur. Si shefi juaj, ju vetëm shikoni se çfarë duhet bërë dhe të krijoni atë që keni nevojë për ta bërë atë bërë.

7. Ju ndihmoni njerëzit: Jo çdo pozitë në çdo kompani në fakt ndihmon cdokënd. Një person i vetëpunësuar mund t’u shërbejë nevojave të klientëve të tyre dhe t’i ndihmojë ata.

8. Ju merrni vetë-kënaqësi: Në fund të ditës, kur punoni për veten tuaj, mund të shikoni prapa dhe të thoni: “Shikoni se çfarë kam arritur dhe askush nuk mund të thotë që nuk ja vlen!