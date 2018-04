Hetuesi i diktaturës, fundërrina Xhafa zbulon armiqtë e jashtëm të partisë tek protestat popullore

Hetueësi i diktaturës në krye të ministrisë së Brendshme, Fatmir Xhafa shpalosi skenarin e vjetër bolshevik të shpalljes së armiqve të jashtëm të partisë që kërkojnë të destabilizojnë udhëheqjen e partisë. Kjo është teza e njohur që përdorej në diktaturë sa herë regjimi ishte në vështirësi. Kjo ishte edhe teza e fundit e Ramiz Alisë para se të rrëzohej nga lëvizja popullore kur mbante fjalimi nga Komiteti Qëndror dhe etiketonte popullin si vandal dhe të nxitur nga fuqitë perëndimore për të destabilizuar drejtimin e vendit nga Partia Komuniste. Sot 28 vjet pasi ai regjim ka rënë shqiptarët po dëgjojnë të njëjtat teza, kësaj rradhe nga një pioner i Enverit në atë kohë dhe tani ministër i Brendshëm.

Pjesë nga intervista.

Xhafaj: Duhet të bëjmë dallim mes protestës së ligjshme dhe dëshirës për të protestuar dhe interesit që mund të kenë grupe të caktuara brenda dhe jashtë vendit për të destabilizuar vendin. Për të destabilizuar vendin padyshim që ka interesa, që do dëshironin të krijonin destabilitet, brenda dhe jashtë vendit.

Ka pasur një rrezik të shtuar në javët që lamë pas, forcat e policisë, agjencitë ligjzbatuese në vend, shërbimi sekret, agjencitë partnere kanë përballuar më së miri disa ngjarje që nëse do ndodhin do kishin pasoja të rënda. Kemi angazhuar një pjesë të mirë të policisë, shërbimit sekret e agjencive të tjera, të cilat janë të përfshira në këtë proces në parandalimin, vëmendjen e shtuar për të qenë të kujdesshëm dhe për të përballuar mundësitë që ekzistojnë potencialisht për ngjarje të rënda.

Protesta e Kalimashit, ju thatë se kishte elementë me të shkuar kriminale. Personat e arrestuar i referohen kësaj deklarate…

Të bëjmë një dallim mes atyre që protestuan për një të drejtë të ligjshme, për një shqetësim, banorëve të qytetit të Kukësit, që kishin pasur dhe një dakordësim me policinë, me ata që e shfrytëzuan protestën për të ushtruar dhunë ndaj forcave të policisë dhe për të dëmtuar pronën publike dhe pronën e një biznesi të ligjshëm në veprimtarinë e tij.

Ky dallim është shumë i rëndësishëm. Në deklaratën time kam folur për të drejtën e ligjshme që kanë qytetarët për të protestuar dhe detyrimin e policisë për t’ua garantuar këtë të drejtë. Policia ishte aty për këtë gjë, ajo çfarë ishte në shkelje të ligjit, të së drejtës edhe të atyre qytetarëve, ishte fakti se një grup njerëzish në mënyrë të papërgjegjshme, shkuan përtej kufijve që lejon ligji. Ne besoj policia bëri detyrën në këtë rast, në kufijtë e mundshëm të situatës konkrete.

Policia me shumë qetësi e profesionalizëm shmangu përplasjen që dëshirohej mes individëve të caktuar mes policisë dhe qytetarëve. Ky tubim u iniciua nga këshilli bashkiak i Kukësit dhe kur në krye të një tubimi janë këshilltarët e atij komuniteti, dhe forcat e policisë ishin të përgatitur dhe nuk kishin forca shtesë. Kishte dakordësi për kufijtë ku do zhvillohej protesta dhe për mënyrën paqësore. Ajo që ndodhi nuk besoj që nuk është pjesë e kërkesës apo dëshirës e atyre njerëzve që kishin dalë aty, por prapavijë e një grupi tjetër, që dëshironin ta shfrytëzonin kërkesën e ligjshme në një konfrontim mes policisë dhe banorëve. Polica shmangu një përplasje të kësaj natyre.

Prapavija është politike, opozita ka dashur tensionin dhe krimin politik në këtë moment. Opozita ka gjetur rrugine gabuar për të adresuar problemet, për të vendosur komunikimin dhe për të përfaqësuar njerëzit që mendon se i përfaqëson dhe që dëshiron të rrisë tensionin politik

Nga informacioni që keni a ka pasur tentativë për të destabilizuar vendin?

A është në dijeni SHBA? Po bashkëpunoni?

Sigurisht, në mënyrë shumë aktive po bashkëpunojmë.

Është evident rreziku rus?

Besoj të qëndrojmë deri këtu për këtë pjesë…