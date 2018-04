510 milionë eurot e përfitimit vjetor nga Rruga e Kombit. Duan edhe taksën 10 euro

Pano SOKO

Kush ia ka gjetur Ramës këtë justifikimin e Taksës së Qarkullimit me pagesën e borxhit që është marrë për Rrugën e Kombit, duhet të jetë paguar nga opozita, se s’ka mundësi.

E para njëherë, unë nuk e kuptova sesa i di Kryeministri ripagesat që ne bëjmë për borxhin në vit, por këstet e borxhit në 2017-ën kanë qënë 300 milionë USD, jo 110 sa thotë Rama (kam një dyshim se e ka vetëm për ripagesat e borxhit të jashtëm, por gjithsesi dhe aty është 10 milionë USD më shumë..gjithsesi…)

Gjithsesi për t’u marrë me thelbin; nuk përdoret taksa e qarkullimit për të shlyer borxhin e Rrugës së Kombit, se është injorancë totale nga pikpamja ekonomike. Rruga shlyerjen e bën me të ardhurat që ajo vetë gjeneron nga aktiviteti që kryhet në të. Dmth shteti nga kjo rrugë dhe për shkak të kësaj rruge ka rritur vëllimin tregëtar me Kosovën me afersisht 210 milionë Euro në vit dhe, po për shkak të kësaj rruge është 5-fishuar numri i turistëve kosovarë në bregdetin tonë, me një impakt rreth 300 milionë Euro në ekonomi.

Nga i gjithë ky aktivitet i shtuar (rreth 500 milionë Euro), shteti përfiton aritmetikisht cdo vit rreth 100 milionë Euro ne formë taksash. Dhe janë pikërisht këto të ardhura të buxhetit që gjenerohen nga kjo rritje e vëllimit ekonomik, ato që klasifikohen si fondet e destinuara për të paguar këstet e kredisë që eshtë marrë për Rrugën.

Dhe nëse kësti i kredisë së Rrugës është 40 milionë USD në vit, atëherë të ardhurat që ajo gjeneron çdo vit e superojnë disa here këstin vjetor.

Dhe natyrisht, sepse Rruga e Kombit një gjë ka të sigurtë – fizibilitetin. Është idiot ai që e trajton Rrugën e Kombit si një barrë që na bie në qafë dhe që për të cilën na qenka sëkëlldisur qeveria se s’po ia gjen dot terezinë e pagesave.

Jo! Rruga e Kombit është ndoshta aseti me rendimentin më të lartë të përfitueshmërisë në Republikën tonë.

Dhe kur dëgjon Kryeministrin që thotë që “Na duhet të përdorim lekët e taksës së qarkullimit për të paguar kredinë e rrugës” personalisht më kalon një si e trazuar në stomak nga niveli i lartë i budallallikut dhe injorancës.