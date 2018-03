Zbulohet portali që financohet me paratë e drogës të Tahirit

Gazetari Elio Laze ka postuar në rrjetet sociale të vërtetën e sponsorizimit me paratë e drogës të një portali të financuar nga Tahiri.

Postimi i plotë i gazetarit

Dje ministri i Brendshem Fatmir Xhafa ne nje interviste ka thene qe ka pronare mediash qe financohen nga krimi dhe jane bere pale me krimin. Atehere le te ndihmojme ministrin. Eshte nje portal z. Minister qe quhet “Pamfleti”. Ky pamfleti z. Minister ka 3 pronare. Dmth 3 veta qe pergjigjen per te. E di. Eshte pak e komplikuar por me lejo te ta shpjegoj. Z.Minister duhet ta dini qe financimet per kete portal thuhet dhe dihet boterisht qe i dha paraardhesi juaj ne detyre, Sajmir Tahiri. Ai qe akuzohet per trafik nderkombetar droge. Ai qe kishte emeruar gjithe ato drejtoret e policise neper qarqe qe juve i shkarkuat nga i pari tek i fundit. Se cfare beri Sajmiri me kanabizimin dhe trafikimin e droges spo e zgjas se ju e dini me mire.

Pra Sajmiri dha leket per kete portal. Gjergji del poshte e perpjet dhe thote qe eshte pronari nderkohe me letra figuron pronari biri i Gjergjit. Dhe ky portal z.Minister ka kohe qe vjell vrer. Sulmon burra dhe gra. Bisnesmene dhe politikane. Te shkurter e te gjate, te shendoshe e te dobet. Te gjitha sulme te neveritshme me dy motive. Per t’i bere qoken pronarit te lekeve, Sajmirit dmth dhe per te kap ndonje lek babai i djalit pronar, pronari tjeter Gjergji dmth.

Me poshte keni nje foto te Gjergjit ne gjykaten e Tiranes aty ku vazhdon procesi gjyqsor ndaj tij per shpifje ne dem te Ylli Ndroqit.

Nuk eshte aspak e bukur te shohesh kedo ne dyert e gjykatave dhe prokurorive por me Gjergjin ndryshon puna. Pasi mori borxhe nga veriu ne jug dhe nderroi adresa banimi nga lindja ne perendim, pasi hapi dhe mbylli bisnese, pasi u fsheh ne miq e shoke kur e kerkonin dhe ne fund i tradhetoi dhe ata qe e strehuan, pasi hapi nje portal me ca leke qe e di mire se nga i erdhen, pasi mban punonjes me presione per te realizuar tema te ndryshme per interesin e vet, eshte momenti qe Gjergji te pergjigjet. Pra z. minister. Ja ku eshte nje media qe e ke te nderthurur politike-krim-media. “Pamfleti” eshte karikatura me e paster e asaj qe ofron tregu mediatik shqiptar. Nje kobure politike, financuar me para te ndyra per te bere qoka dhe gjoba ne emer te dy prej 3 pronareve. Se i treti eshte i vogel dhe ska lidhje me keto muhabete.

P.S Gjergj, shkon qe shkon ne gjykate, her tjeter merr me vete dhe dokumentet e “Pamfletit”. Letrat e kam fjalen per dokumente financiare, bilance, pasqyra e cdo gje tjeter per te faktuar dhe sqaruar burimin e ketyre lekeve. Me vjen keq qe limitet e tua kapercejne dhe tet bir te cilin e fut ne valle te tilla per te regjistruar bisnese ne kurriz te vet pa ditur asgje nga dallaveret dhe ne sikletet qe mund ta fuse baba vet. Ti ose ndonje miku yt do habiteni se perse une harxhoj here pas here kohe nga e imja per te shkruar per ty. E thjeshte Gjergj. Kam hyre ne gazetari me nje stil tjeter nga i yti. Jam grisur dhe rrahur ne emer te misionit te cilin e dashuroja. Por ma neveritet Gjergj. Ti dhe ca te tjere si ty, edhe si gazetare edhe si pronare. Ti kalove limite dhe morale. Ti kaperceve nga gazetaria ne vjellje dhe permjerje. Dhe kjo eshte ndarja e madhe qe kam une me nje si ty dhe te garantoj o 1/3 e pronareve te Pamfletit qe 2/3 e pronareve, ti dhe Sajmiri dmth do me degjoni duke bere pyetjen: “A do na e sqaroni ndonjehere kete punen e lekeve te “pamfletit”??