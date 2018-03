Washington Post: Shqipëria në revoltë

Edhe mediat ndërkombëtare kanë pasqyruar protestën e zhvilluar sot në Kukës, për heqjen e tarifës së lëvizjes në Rrugën e Kombit. Prestigjiozet Reuters, Washington Post, The New York Times janë disa nga mediat të cilat raportuan dhunën që pasoi protestën e banorëve, të cilët u përplasën ashpër me policinë.

Protesta e zhvilluar në Kukës kundër tarifës së vendosur nga qeveria për kalimin në Rrugën e Kombit ka bërë jehonë edhe në mediat ndërkombëtare.

Agjensi si Reuters, Washington Post, The New York Times, Russia Today, Xinhua apo TGcom.

Episodet e dhunshme kanë qenë në qendër të vëmendjes në shkrimet e këtyre mediave, të cilat përshkruajnë çastet kur protestuesit e zemëruar goditën me gurë drejt policisë dhe i vunë flakën sporteleve në shenjë kundërshtie ndaj tarifës.

Mediat citojnë protestuesit të cilët deklaruan se taksa që varion nga 2.5 euro për motorët deri në 22.5 euro për kamionët, përbën vjedhje.

Prestigjiozet gjithashtu shkruajnë edhe për reagimin e kryeministrit Edi Rama, i cili deklaroi se dhuna ndaj pronës dhe policisë do të ndëshkohet.

Nuk mbeti jashtë vëmendjes as reagimi i presidentit Ilir Meta, i cili bëri thirrje për qetësi dhe dialog, si dhe i kryetarit të opozitës Lulzim Basha, i cili i kërkoi kryeministrit Rama pezullimin e tarifës për kalimin në Rrugën e Kombit.

Shkrimet e këtyre mediave përfundojnë me kundërshtinë e shprehur edhe nga pala kosovare për taksimin e lëvizjes. Siç raportojnë Reuters e The New York Times, rruga e papërfunduar tërheq shumë turistë nga Kosova të cilët shijojnë vijën bregdetare të munguar në shtëpi.

Një konsorcium ndërkombëtar pritet të përfundojë një pjesë të segmentit, të mirëmbajë rrugën dhe të mbledhë taksën e një koncesioni 30-vjeçar.