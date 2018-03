Unë jam Populli!

Nga Flutura AÇKA

Në vend që të heqësh doganën, shton trarët ndarës, sepse nuk e duron dot të flitet kosovarisht në Durrës, apo hasianen a pukianen në Shën Vasil. Nëse ke bezdi, ik ti! Të paktën tani e dimë përse janë bërë plot fanfara mbledhjet e qeverive Shqipëri-Kosovë dhe se shashka e presidentit kombëtar u fik nën malin e parave.

Patriotizmin e këtyre të Shqipërisë populli e ka provuar me detin, me varrezat, me lumenjtë, me PPP-ra, po ku shkoi patrotizmi i Thaçi and Co, apo qoftë i Haradinajt, i cili mund ta kishte refuzuar taksën nga krahu i vet, thjesht me i mbet një rybe patriotizmi…

A e mbaja mend shqiptarët që secili prej nesh i ka paguar dikur për Rrugën e Kombit qeverive Majko rreth 10 mijë lekë në emër të bashkimit (së paku ekonomik) të Kombit. Na i ktheni ato para, pastaj vërini take. Rrugën e kemi paguar ne, dhe për fatin e saj vendosim në. Bëj referendum sepse është fjala për çështje që i tejkalon peshën e çfarëdo qeverie të padinësh shqiptarë.