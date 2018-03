Rudi Giuliani: Trump po rezulton një President më i mirë nga sa e kisha menduar, po ndryshon Amerikën

Një nga miqtë më të afërt të President Trump dhe këshilltar jo zyrtar për Sigurinë kibernetike, Rudi Giulani thotë se është surprizuar nga Presidenca e Trump. “Ai po rezulton një President më i mirë nga sa kisha menduar. Po hap vende të reja pune, po zhvillon ekonomikisht Amerikën. Nuk më interesojnë se çfarë thonë të tjerët, por ajo që ai po bën për Amerikën.” Giulani tha se e ka shumë mik Presientin Trump dhe e takon shpesh dhe bisedon me të.

Ai ka mbërritur në Shqipëri për të parën herë dhe sikurse ka pranuar, muxhahedinët apo njohur ndryshe si refugjatët iranianë, kanë qenë qëllimi i kësaj vizite.

RG: Si fillim dua të them që ai është një mik shumë i ngushtë. Për 30 vjet.

BF: Keni 30 vjet që e njihni?

RG: 30 vjet. Nga Nju Jorku. Dhe mund të them se tani kemi zhvilluar një miqësi shumë të ngushtë.

BF: Kur e keni takuar për herë të parë?

RG: E kam takuar kur, besoje ose jo, kur ai po riparonte parkun Ëollman Rink. Parkun për të bërë ski. Ai dhe kryebashkiaku Ed Kaç u grindën për emrin e parkut. Dhe ai vendosi të më mbështeste mua për kryebashkiak.

BF: Ai ishte një nga mbështetësit e tu?

RG: Ai ishte një nga mbështetësit e mi më të fortë, më besnikë dhe më të qëndrueshëm. Edhe pse në atë kohë ai i mbështeste si republikanët ashtu dhe demokratët. Por ne kishim një këndvështrim të ngjashëm. Ai më mbështeti kur unë garova për president. Sigurisht që dhe unë e mbështeta atë. Dhe ai pati sukses.

BF: Ti ishe mbështetësi i tij më i rëndësishëm brenda partisë republikane?

BF: Z. Giuliani, çfarë do ndryshojë në politikën e presidentit Trump kundrejt Iranit?

RG: Mendoj se kjo politikë do jetë një ri-shqyrtim shumë i detajuar i marrëveshjes. Një mundësi e mirë që ata të zbulojnë se Irani nuk po e zbaton siç duhet marrëveshjen gjë e cila do të thotë se Iranit do i vendosen përsëri sanksione. Kjo do të ishte shkatërrimtare për ta sepse edhe me sanksionet të cilat i hoqëm, me qindra milionat që u kemi dhënë atyre, ekonomia e tyre nuk është përmirësuar. Pra, ne u vendosim atyre sanksione.

BF: Shikoni ju një ndryshim në Iran gjatë këtyre viteve të shkuara në lidhje me ekonominë?

RG: Unë mendoj se presidenti Trump inkurajohet nga fakti që në Iran po ndodhin protesta. Mendoj edhe se ai ndjeu se sekretari Tillerson, sekretari i tij i shtetit, nuk po vepronte mjaftueshëm shpejt. Prandaj e zëvendësoi me kreun e CIA-s.

BF: Është i aftë populli i Iranit që ta ndryshojë regjimin pa ndihmë nga jashtë?