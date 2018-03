Qeveria braktis Shkodrën, mbi 5 mijë ha tokë ndodhet nën ujë

Më shumë se 5 mijë hektarë tokë ndodhen në ujë në Shkodër, ndërsa situata sa vjen e përkeqësohet. Bashkia e Shkodrës ka kërkuar të shpallet emergjenca civile, ndërsa qeveria nuk jep asnjë përgjigje.

Në Njësinë Administrative Dajç janë mbi 940 ha tokë e përmbytur. Kalimi bëhet i mundur me mjete të larta. Niveli i ujit ka pësuar rritje sipas hidrometrit në kuotën 6.80 cm dhe ka tendencë rritjeje. Ka filluar të ngrihet uji mbi aksin kryesor Dajç-Velipojë. Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta foragjere, jonxhe, bimë dekorative dhe të tjera. Në fshatin Shirq janë të bllokuara nga uji 28 familje, në fshatin Mushan 4 familje dhe në fshatin Darragjat 4 familje. Në 3 banesa ka prezencë uji. Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit. Në Njësinë Administrative Dajç nevojiten 80 (x 8 litër) bidona ujë për banorë. Në Njësinë Administrative Ana e Malit, situata vijon të jetë e përkeqësuar dhe paraqitet më e rënduar. Niveli i ujit është rritur me 30 cm krahasuar me një natë më përpara. Në Obot kalohet vetëm me varka. Është bllokuar kalueshmëria në rrugën e Goricës. Kërkohet një fadromë për të hapur rrugën në kodër, rrugë e vjetër. Në 3 shtëpi në Obot dhe 5 shtëpi të tjera në Muriqan, dhe në 4 shtëpi në lagjen Gallube ka hyrë uji me rreth 10 cm. Mbi 1200 ha tokë janë të përmbytura: Fshati Muriqan 420 ha, fshati Oblikë 580 ha, fshati Obot 200 ha.

Niveli i ujit ka pësuar rritje dhe ka tendencë rritjeje. Nga sipërfaqja e mësipërme, sipërfaqja e mbjellë me kultura bujqësore vlerësohet në 890 ha. Ndërkohë Ujësjellësi Oblika1, si pasojë e përmbytjeve, është jashtë funksionit. Bashkia Shkodër me anë të dy mjeteve autobotë ka bërë dhe po bën furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm. Në fshatin Obot nevojiten 61 palë çizme të gjata për banesat, 100 thasë miell për familje dhe 210 (x 8 litër) bidona ujë për banorë.

Në Njësinë Administrative Bërdicë janë mbi 530 ha tokë e përmbytur në katër fshatra,Trush, Bërdicë e Madhe, Bërdicë e Mesme dhe Bërdicë e Sipërme 70 ha. Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta foragjere, jonxhe dhe të tjera.

Në Njësinë Administrative Velipojë, janë të përmbytura mbi 100 ha tokë në fshatrat Baks dhe Ças. Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta foragjere, jonxhe dhe të tjera.

Në Njësinë Administrative Rrethina janë të përmbytura 70 ha tokë. Nga këto janë jonxhe+foragjere 40 ha. Në zonën e Livadheve janë 17 shtëpi të rrethuara nga uji. Niveli i ujit ka pësuar rritje me rreth 15 cm. Ka dëmtime të bazës ushqimore për rreth 100 krerë dele, 200 dënga sanë. Në zonën e Livadheve janë të përmbytura 80 ha.

Qyteti Shkodër: Pas inspektimeve më të fundit rezulton se, në rrugën ‘Et‘hem Kazazi’ ka prezencë uji dhe në një segment rruge ka vështirësi kalimi. Në këtë rrugë ndodhen mbi 40 shtëpi me prezencë uji afër oborreve të tyre dhe nga këto 4 familje mbajnë bagëti, ku si pasojë e fushave të përmbytura paraqiten vështirësi në sigurimin e ushqimit për to. Këto familje furnizohen me ujë të pijshëm nëpërmjet puseve dhe ky paraqitet si problem.

Në lagjen Ajasëm janë rreth 80 dynym tokë e mbuluar nga uji dhe si pasojë 5 familje të cilat mbajnë rreth 100 krerë bagëti kanë vështirësi në sigurimin e ushqimit për to. Kampi i romëve pranë Prokurorisë Shkodër është i përmbytur. Bashkia Shkodër thotë se, ka marrë masat e nevojshme për zhvendosjen e fëmijëve në Qendrën Komunitare Nr. 4 dhe po kujdeset për furnizimin e tyre me veshmbathje dhe ushqim. Ndërkohë në bashkëpunim me forcat e ushtrisë, me dy kamionë po bëhet evakuimi i të rriturve në strehimin përkatës në Bërdicë.

Në Njësinë Administrative Gur i Zi konstatohet fenomeni i erozionit në tokat bujqësore. Vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës.

Specialistët tanë janë në terren, dhe po bëjnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuara. Vërehet rritje e nivelit të Lumit Kir dhe Përroit të Pistallës. Përrojet kanë prurje maksimale kudo në territor.