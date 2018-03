Profesor Kabo ka një paralajmërim për qeverinë: Ndaluni… para se të jetë vonë!

Përparim KABO

Protesta e sotme dhe ndonjë tjetër paralajmëruese me kamion në rrugën e kombit në lidhje me pagesën për të kaluar atje duhen lexuar me vemendje…Ka një argument që nuk mund të anashkalohet…ajo rrugë është ndërtuar me fonde nga buxheti shtetit dhe me kredi tregetare me një interes të kripur.

Të dy keta burime monetare dalin nga xhepat e qytetarve tane se pari si taksa qe mbushin buxhetin dhe se dyti si % bankare qe ne paguajme per kredine po nga buxheti se eshte kredi e marr nga qeveria qe e vuri ne planet e saja te ndryshimit te vendit ndertimin e kesaj rruge duke realizuar nje veper monumentale. Kjo rruge eshte me shume se rruge, eshte ndryshimi historise, eshte bashkimi truallit te atdheut, eshte endrra pertej endrres sepse lidhi atdheun tone ne trevat natyrore, eshte arterie zhvillimi …e kombit shqiptar…ndaj tarifa të tilla me të larta se ë Gjermani dhe në Zvicër janë jashtë logjikës.

Si qytetar ju them ndaluni…para se të jetë vonë, rishikoheni dhe ndryshoheni. 1 euro max 1 euro e gjysmë është e pranueshme. Edhe diçka…qyteti Kukësit nuk duhet të paguaj…ata njerëz e kanë parapaguar jo këtë tarifë por shumë më tepër me atë që bënë në krizën e Kosovës…Mirenjohje atij komuniteti…!

Atje ku ka varfëri nuk duhet të shkojnë shtrëngimet monetare por duhet të shkojnë tolerimet dhe zhvillimi…!

Ndryshe pakënaqesia përzjerë edhe me aventurën dhe negativitetin mund të degradojnë edhe në dhunë si edhe pamë. Përballë atyre pamjeve të gjithë jemi të humbur, por në rradhë të parë shteti shqiptar !