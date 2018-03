LSI: Ramës nuk po i shkojnë mirë punët me tregtinë e drogës dhe po e kompenson me taksën e “Rrugës së Kombit”

LSI i bën thirrje qeverisë të Kosovës “të braktisë” mbledhjet e përbashkëta me qeverinë shqiptare, pasi tarifa e rrugës së Kombit është provë se këto mbledhje janë vetëm “shoë” Gjatë një conference për shtyp, Vasili tha se, konkluzioni përfundimtar është se kësaj nuk po i shkojnë mirë punët me tregtinë e drogës, siç thotë një analist kosovar dhe po i kompenson me taksën e rrugës.

Petrit Vasili: “Është qesharake të mendojmë që pas komunikimeve të mëdha dhe spektakolare të një shoë vërtet të neveritshëm ndërmjet takimeve mes dy qeverive ku konstatojmë një masë e cila kontestohet me shumë të drejtë.

Taksa ka shkaktuar një reagim shumë negativ në Kosovë. Çfarë bën ky kryeministri i Shqipërisë këto mbledhjet spektakoler? Për çfarë flasin? Rasti i takës në Rrugën e Kombit është për të kuptuar njëherë e mirë se këto mbledhje kanë qenë një shoë. Nuk kanë sjellë asgjë.

Do i bëja një thirrje shumë miqësore kolegëve të qeverisë së Kosovës të mos i bashkohen më këtij dimensoni të shëmtuar e qesharak të këtij komunikimi për të bërë thjesht shoë-n e Edi Ramës, që vetëm shoë di të bëjë, por të jemi konkret për gjërat që bëjmë.

Kjo taksë nuk duhe të fillojë aplikimi. Kjo taksë i duhet të nështrohet gjerësisht dhe gjithë çështja për mënyrën se si do të adiminstrohet Rruga e Kombit një analize të re ekonomike të thelluar për të gjithë efektet që ka.

Ne nje prononcim per median, kreu i grupit parlamentar te LSI-se, flet dhe për konsultim me grupet e interesit.

Petrit Vasili: “Së dyti duhet të jetë e detyruar konsultimi me të gjitha grupet e interesit që janë motorët ekonomikë që përdorin pikërisht rrugën”.

Vasili tha se midis qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë duhet të ketë një qasje më të integruar për këtë çështje

Petrit Vasili: Së treti duhet të ketë një qasje të integruar për këtë çështje midis qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë, pasi qeveria e Kosovës për aksin Prishtinë-Morinë nuk ka vendosur taksa.

Në mënyrë në drejtë e racionale është shprehur publikisht se po vlerëson me shumë qetësi kushtet ekonomike-shoqërore për vendosjen e saj.

Kushtet ekonomike-shoqërore në të cilat vendosen këto taksa janë të ndryshme nga Evropa që i referohen në mënyrë të vazhdueshme, që aplikon taksa shumë më të ulta sesa taksat për rrugët që aplikon vendi më i varfër në Evropë”, u shpreh Vasili.