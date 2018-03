Ky nuk është vetting, por inkuizicion ndaj kundërshtarëve në drejtësi

Indrit VOKSHI

Fatos Lulo është bërë gjyqtar në 2005. Pasuria e tij është vënë dhe deklaruar para 2005, para se të ishte gjyqtar – pra pasuria e tij nuk ka lidhje me ushtrimin e detyrës si gjyqtar që dmth se nuk ka të dhëna se ai e ka përdorur postin e gjyqtarit për të përfituar pasuri.

Gjyqtari Fatos Lulo, ka paraqitur kontrata origjinale të vitit 1999, ku provohet se atij i janë dhuruar 100.000$ nga e motra, pasanike-ndërtuese, pasi ai ka qenë i papunë.

Mirëpo kjo “nuk e ka bindur Komisionin e Vettingut”! Çfarë dmth nuk e ka bindur komisionin? A tek bindja e komisionit varet fati i dikujt apo ka kritere?

Qëllimi është të provohet që pasuria lidhet ose nuk lidhet me ushtrimin e detyrës si gjyqtar, pra nuk ka përfituar nga posti. Nëse gjyqtari të provon se pasuria e tij nuk lidhet me postin pasi pasurinë e ka fituar në 1999-2003 kurse postin e ka marrë në 2005, PSE u dashka shkarkuar gjyqtari?!

Komisionet e Vettingut po përdoren si kamxhik për inkuzicion kundër “kundërshtarëve”, pasi z.Lulo, z.Dizdari, z.Kosta dhe z.Ymeraj, kanë qenë gjyqtarët kushtetues të cilët kanë pasur objeksione mbi kushtetuetshmërinë e reformës në drejtësi.

Askush nuk po flet për ketë akt i cili paralajmëron një standart diktatorial në sistemin e drejtësisë. Po ndërtohet inkuzicioni spanjoll që do të përdoret për të goditur njerëz.

Kanë bërë aq shumë propagandë kundër gjyqtarëve saqë edhe kur gjyqtarët kanë të drejtë, këta e mposhtin drejtësinë me forcën opinionit i cili është karikuar me mendimin “mirë t’ua bëjnë”.

Po kush përfiton nga ky standart? Vetëm pushteti politik. Përmes suprimimit të çdo garancie juridike do t’i godasin njerëzit si të duan.