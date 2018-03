“Kumbara” e Ramës, aferë 100 milionëshe në Parkun e Butrintit

Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro pas skandalit me një lokal në brendësi të Parkut Kombëtar të Butrintit, pas një heshtjeje mafioze që rifilloi puna dhe lokali përfundoi, tani përfshihet në një tjetër skandal financiar të një afere tenderuese 100 milionëshe. Bëhet fjalë pas një përfundimi kontrate të firmës policore private më datën 24 shkurt 2018, datë që regjistron edhe shkarkimin e drejtorit të këtij Parku, Gjergji Mano, me zëvendësimin e zotit Zhonga që, siaps ministres, kish fituar konkursin, por më parë në fundvitin 2017 qe miratuar politikisht nga kryesia e PS-së së Sarandës në këtë post.

Dhe zoti Mano u largua nga kjo detyrë vetëm se vinte nga radhët e LSI-së dhe bota akademike dhe s’mund të pajtohej me lodrat e Kumbaros. Menjëherë një firmë fantazmë merr në siguri parkun. Kjo përbën shkelje të proçedurave, sidomos me shërbimet e sigurisë policore, qofshin private, qofshin shtërore. Në bazë të ligjit shpallet tenderimi në aplikim Online. Kjo nuk është bërë dhe për një muaj firma private e Tiranës kryen këtë shërbim (për arsye etike dhe investigimi nuk përmendim emra). Ky shërbim kryhet jashtë ç’do rregulli dhe ligji. Pa tender, dhe nëse ka një pauz, e merr një firmë kontraktuese brenda qarkut operues.

Kjo nuk është kryer si proçes. Shteti po vidhet në mënyrë marramendëse nga këto firma. Vetëm të qëndrosh në faktin pse nuk është bërë tenderi dhe vijnë të gjitha. Maskarallëqet dhe abuzimet me Parkun Kombëtar të Butrintit nga kjo ministre vijojnë. Janë 100 miloinë për sigurinë, pse vijnë pa tender dhe pse nga Tirana, kur nuk kanë operativitet në Drejtorinë e Policë së Qarkut Vlorë? Kumbaro nuk ndalet.

5 muaj pas nisjes së punime, lokali brenda Parkut ka përfunduar. Ambientet i ka parë nga afër edhe vetë ministrja Kumbaro, e cila shpjegon se përse ajo dha lejen për rifillimin e punës.

“Pasi u pezullua për një periudhë të caktuar që të shteroheshin të gjitha pyetjet lidhur me interesin që kishte rehabilitimi i një pike shërbimi, grehinë ekzistuese që në ’75 e kam bërë të ditur me kohë që pas këtij pezullimi, punimet filluan për rehabilitimin e plotë. Pika turistike do të jetë gati për sezonin e ardhshëm turistik”, tha atëherë Kumbaro.

Projekti i ndërtimit brenda Parkut Arkeologjik, duke përdorur edhe beton, në një zonë ende të pagërmuar dhe që mendohet se nëntokë ka objekte të antikitetit, të përmendur nga UNSCO.

Në një raport të organizatës thuhet se ndërtimi që ka statusin e Trashëgimisë Botërore duhet të merrte leje edhe prej tyre. Ja çfarë ndodhi në nëntor të vitit 2017.

Parku i Butrintit po shkatërrohet nga dita në ditë me bekimin e ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro. Pas ndërtimit të një lokali në mes të Parkut, tani ka filluar të shkatërrohet një pjesë tjetër e Parkut të mbrojtur. Denoncimi është bërë nga një qytetar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeminsitrit Berisha. “Ndërtime dhe shkatërrime në Parkun e Butrinit! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha në një postim në Facebook.

“Përshëndetje zoti Berisha. Jam një qytetar nga Saranda. Bashkia Konispol na është kthyer një pronë rreth 300 hektarë po është në proces hipoteke për të dalë. Ajo ndodhet në fshatin Xarrë, po të dërgoni ndonjë përfaqësuesin juaj të shikoni se si skrepat punojnë dhe prishin kullotat me ndihmën e Shuaip Beqirit, që është në zonën e mbrojtur të Parkut të Butrintit. Nuk dua ta bëni pubike emrin se kemi qenë njëherë të persekutuar dhe na duket sikur do të persekutohemi për së dyti, duke thënë të drejtën faleminderit në qoftë se do e lexoni”, shkruan qytetari.