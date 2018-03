Kryetarja e Bashkisë së Roskovecit i grabit 11.200 metra tokë një qytetari dhe ia jep krushkut të saj

Një tjetër skandal është zbuluar në Bashkinë e Roskovecit. Qytetari Nikollaq Deliu denoncon pranë televizionit Channel One kryebashkiaken Majlinda Bufi për grabitjen e tokës. Sipas tij, kryetarja e bashkisë i jep 11.200 metra tokë krushkut të saj në kundërshtim me ligjin. Dosja Investigative nisi hetimin e cështjes.

Në Roskovec në zyrën e Bashkisë na u tha që kryetarja Majlinda Bufi nuk ndodhej në Shqipëri e për këtë arsye përgjigje do të jeptë zv. Kryetari. Pyetjes sonë se si ishte e mundur dhe me çfarë dokumentesh ka përfituar këtë tokë krushku i kryetares së Bashkisë, zv.kryetari na u përgjigj duke thënë që ky projjekt vendim nuk është futur fare në mbledhje të këshillit.

Por dokumenti i zbuluar nga gazetarët tanë i rendit të ditës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak e hedh poshtë këtë pretendim.

Më pas gazetarët tanë u takuan me ish-kryetarin e komisionit të ndarjes së tokës bujqësore në fshat, i cili në kamera të fshehtë pranoi skandalin. Krushku i kryetares së bashkisë nuk ka qënë banor i zonës dhe tokën e ka përfituar në kundërshtim me ligjin.

Megjithatë gazetarët tanë u drejtuan për ta sqaruar përfundimisht këtë çështje pranë Këshillit të Qarkut Fier. Aty ku ndodhen të gjithë emrat e përfituesve të tokavë nga viti 1991 e këtëj. Emri i z. Vasil Jani Pipa krushk me kryetaren e Bashkisë nuk ishte fare në listë. Pra nuk ka qënë banor i zonës dhe si I tillë nuk përfitonte as një metër tokë.

Dosja Investigative në Channel One, do të vazhdojë hetimin e thelluar të kësaj çështjeje dhe në puntatën e rradhës do sjellë të tjera dëshmi të abuzimeve të kryetares së Bashkisë së Roskovecit Majlinda Bufi me këtë cështje./Channel One/