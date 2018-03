Gjermania: Ekstradimi i Puigdemontit varet nga gjykatësit

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Steffen Seibert tha se, rasti i Puigdemont u trajtua sipas ligjit. Ky rast nuk do të rëndojë marrëdhëniet me Spanjën është shprehur Seibert.

Qeveria gjermane nuk mendon se do të rëndohen marrëdhëniet me Spanjën për shkak të liderit katalanas të separatistëve, Carles Puigdemont. Zëdhënësi i qeverisë, Steffen Seibert u shpreh, se rasti është trajtuar sipas ligjeve gjermane e rregulloreve europiane në fuqi. Tani pritet procedimi i autoriteteve të landit Shlesvig-Holshtajn. “Spanja është një vend demokratik”. Konflikti për Katalonjën duhet të zgjidhet “brenda të drejtës dhe ligjit kushtetues spanjoll”. Qeveria gjermane e ka mbështetur Spanjën në këtë konflikt. Avokati i Puigdemont bëri ndërkohë të ditur, se Carles Puigdemont nuk do të kërkojë azil politik në Gjermani.

Të hënën (26.03) Carles Puigdemont, kreu i separatistëve në Katalonjë paraqitet para gjykatësit për identifikim. Drejtësia në këtë land do të vendosë për ekstradimin ose jo të 55-vjeçarit. Puigdemont u arrestua të dielën në landin verior gjerman, Shlesvig-Holshtajn. Sipas të dhënave të policisë, duke hyrë nga Danimarka në Gjermani. Bazë për këtë arrestim ishte një fletëarrest europian.

Ndërkohë në një demonstratë të madhe në Barcelonë, ku morën pjesë rreth 50.000 vetë, njerëzit protestuan kundër arrestimit të tij. Në këtë demonstratë pati edhe përplasje me policinë. Puigdemont akuzohet në Spanjë për “rebelim”.

Reagimet në Gjermani pas arrestimit të Puigdemont

Arrestimi i Puigdemont ka shkaktuar reagime në Gjermani. Partia E Majta ka qenë më e qartë. Zëdhënësi i Grupit parlamentar për çështjet europiane, Andrej Hunko u shpreh se ky arrestim është “turp”. Hunko tha se “rebelimi”, për të cilin akuzohet Puigdemont nuk bën pjesë në 32 deliktet që janë bazë për një fletëarrest europian. Ndjekja penale e tij është “e motivuar politikisht”, sipas Hunkos.

Të Gjelbrit kërkojnë negociata për rastin e Puigdemont. Politikania për çështjet europiane, Franziska Brantner deklaroi se në fund të fundit bëhet fjalë për një konflikt të brendshëm spanjoll. “Këtë nuk mund ta zgjidhë as një gjykatë gjermane dhe as qeveria gjermane”. Ndërsa partia liberale në opozitë, FDP kërkon që të reagojë Berlini. “Kërkoj nga qeveria gjermane që të sqarojë sa më shpejt të jetë e mundur, se si do veprohet me këtë dilemë”, tha zëvendëskreu i Grupit parlamentar të FDP-së, Alexander Graf Lambsdorff për gazetën “Augsburger Allgemeine”. Nga ana juridike, arrestimi i tij nuk mund të kundërshtohet, sipas FDP, por “politikisht është shumë problematik”.

Miku i partisë së Puigdemont, Joachim Torra Pla shkroi në Twitter se arrestimi i tij nuk është “çështje gjermane”, por “Bashkimi Europian i gjithë ndodhet para përgjegjësisë”. Shoqata për Popujt e Kërcënuar paralajmëroi nga ekstradimi i Puigdemont në Spanjë. Kriminalizimi i politikanëve katalonjas nuk e zgjidh krizën e Katalonjës, por krijon tensione të reja, u shpreh drejtori për të Drejtat e Njeriut në këtë shoqatë, Ulrich Delius në Göttingen.

Protesta kundër arrestimit

Protestuesit u përleshën me policinë të dielën në Barcelonë gjatë demonstratave kundër arrestimit të ish-presidentit të Katalonjës, Carles Puigdemont.Policia përdori shkopinjtë e gomës për të penguar protestuesit që ishin nisur drejt zyrave të qeverisë spanjolle. Protestuesit hodhën koshat e mbeturinave dhe objekte të tjera mbi policinë. Të paktën 50 veta janë lënduar.

Mijëra veta mbushën rrugët e kryeqytetit të Katalonjës në mbështetje të presidentit të rrëzuar, i cili u arrestua të dielën në Gjermani në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar. Ai u arrestua në kohën kur po kalonte kufirin nga Danimarka.

Carles Puigdemont pritet të paraqitet të hënën në një gjykatë në Schlesëig, derisa prokurorët gjermanë po shqyrtojnë kërkesën e Spanjës për ekstradimin e tij.

Ai po kërkohet nga Spanja nën akuzat për tradhti dhe nxitje të dhunës. Në tetor të vitit të kaluar, ai u largua nga Spanja për në Belgjikë.Ai kishte sfiduar paralajmërimet e qeverisë qendrore spanjolle dhe kishte mbajtur një referendum për shkëputjen e Katalonjës.Parlamenti i Katalonjës shpalli pavarësinë, duke çuar në ndërhyrjen me forcë të Madridit, i cili mori nën kontroll qeverinë e Katalonjës.Ligjvënësit pro pavarësisë fituan me shumicë të ngushtë në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit të kaluar në Katalonja, por Parlamenti nuk arriti të zgjedhë një president.

Zoti Puigdemont i bëri thirrje Parlamentit të zgjedhë aleatin e tij pro pavarësisë Jordi Sanchez, në postin e presidentit të ri rajonal.

Por, Sanchez është në burg në Madrid, ndërkohë që prokurorët po mendojnë nëse do ta akuzojnë zyrtarisht edhe atë për kryengritje.Arrestimi pasoi vendimin e Gjykatës së Lartë Spanjolle të premten për të akuzuar 13 udhëheqës separatistë katalanas për kryengritje dhe krime të tjera për përpjekjen e tyre për të shpallur pavarësinë nga Spanja vitin e kaluar.