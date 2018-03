Drejt ikjes edhe banka “Societe General”, a do ta blejë dhe këtë bankë Linda Rama?

Vjen lajmi se banka franceze Societe Generale e (SG) po tërheq biznesin e saj nga Evropa Qendrore dhe Lindore, kanë njoftuar sot mediat bullgare.

Societe Generale vendosi të fokusohet në pjesë të tjera të biznesit dhe të shesë aksionet në rajonet e lartpërmendura.

Media Capital.bg njoftoi për tërheqjen, duke thënë se SG nuk është e kënaqur me pozitën e tyre në këto tregje, pasi ata nuk janë udhëheqës në rajon. Blerësi i raportuar i biznesit të Societe Generale në Bullgari është banka hungareze OTP, e cila nuk pranoi të jepte koment për marrëveshjen. Një blerës tjetër potencial është fondi amerikan Apollo Global, i cili gjithashtu refuzoi të konfirmojë ose mohojë zërat.

Dega bullgare e SG do të shitet së bashku me degët në 5 vende të tjera, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Moldavia.

Sipas artikullit të Capital, këto tregje janë të mbingarkuara dhe jo tërheqëse në këtë moment, prandaj SG është duke u larguar prej tyre, veçanërisht pasi bankat nuk janë as në top 3 të këtyre vendeve.

Në Shqipëri, Societe Generale është banka e pestë më e madhe në vend, me një total aktivesh prej 83 miliardë lekësh, ose 5.8% e totalit të aktiveve në sistem, sipas të dhënave nga Shoqata e Bankave. Banka ka 8.3% të stokut të kredive dhe 6% të depozitave.

Pyetja është se çfarë do të ndodhë me këtë bankë përpara se të ikë? A do të jetë sërish Lina Rama që do të ofrohet për ta blerë me paratë e parajsave fiskale apo me buxhetin prej 540 milionë euro të Kremlinit? Kjo mbetet për tu bërë gjatë javëve të ardhshme, vetëm se Linda Rama është ktheyr në bankën e qeverisë të akuzuar nga ndërkombëtarët për lidhje me krimin e organizuar si dhe korrupsion.