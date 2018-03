Berisha ultimatum të ri Ramës: Ndalo terrorin ndaj kuksianëve, ndryshe do të pësosh një 20 shkurt të dytë

“Rama dërgon fallangat e narkopolicise për terror drejt Kukesit, i cili i kalli daten narkoshtetit!

Miq, me kete rast duhet t’i them dhe njehere Edvinit: ndalo terrorin ndaj qytetareve te Kukesit, hiq urgjent taksen plaçke antikombetare ne “Rrugen e Kombit” dhe largo fallangat e tua nga qyteti, ndalo terrorin ndaj lumjaneve se perndryshe do te pesosh nje 20 shkurt te dyte si ati yt mizor.

Me qytetaret e Kukesit jane mbare shqiptaret. Revolta e tyre do fitoje! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital”, shkruan Berisha në Facebok.

“Pershendetje Z Berisha, tani po kthehem nga Kosova edhe pashe qe drejt Kuksit po shkojne mbi 20 fugona policie per arrestim. Te lutem baj dicka per ate popull qe bani ni heroik!”, shkruan qytetari.