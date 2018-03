Berisha publikon video nga situata e përmbytjeve në Shkodër, qytetarët e braktisur nga qeveria kërkojnë ndihmë nga Mali i Zi e Kosova

Situate alarmante ne Shkoder!

Situate alarmante ne Shkoder, shtepite dhe tokat e qytetareve teresisht te permbytura ndersa qeveria tallet e thote se nuk ka vend per panik.Shihni videon dhe denoncimin e qytetarit. sb"Z.berisha ju lutem shifeni se cfar po ndodh ne shkoder te lutemi ty te pakten te reagosh se pse qveria nuk nuk po merret me shkodren jemi nen pushtimin e ujit na shkatrrun xhdo gje edhe zv.kryeministrja e jone thote se nuk ka vend per panik. Me qne se edi rama nuk po kthen koken ka shkodra. Ju bajm thirrje juve qe te kerkoni ndihem ne mal te zi ose kosove se ndoshta at na ndihemojne sa do pak. Ben naj gje per popullin e shkodres ti TD pakten z.sali Berisha."

