Berisha kartolinë ironike Ramës: Qëndrim armiqësor ndaj Shkodrës!

Situata në Shkodër vazhdon të jetë kritike nga përmbytjet, ndërsa qeveria nuk shpall emergjncën civile. Ish-Kryeministri Berisha ka ionizuar sot Ramën “Situate dramatike ne Shkoder! Vazhdon qendrimi hakmarres, armiqesor i Edvin Kristaq Rames ndaj ketij qarku!

Qytetari dixhital i dergon kete kartoline Edvinit!”, shkruan Berisha në Facebook.

Situata e përmbytjeve në Shkodër mbetet e përkeqësuar prej rreth një muaji si pasojë e shkarkimit të HEC-eve. Ndonëse shkarkimi ujit nga HECE-t është ndërpreë ende janën në ujë rreth 4200 ha tokë ndërsa qindra familje ndodhen të izoluara.

Bashkia Shkodër në raportin e saj të përditshëm bën të ditur se ndonëse ka ka nisur tërheqja e ujit, sipërfaqja e përmbytur është zvogëluar në 4200 ha tokë nga 5003 ha tokë që ishin nën ujë. Pavarësisht kësaj, qindra banesa vijojnë të mbeten të rrethuara nga uji. Nevojat për furnizimin me ujë dhe ushqime mbeten të vazhdueshme. Urgjencë mbetet edhe sigurimi i bazës ushqimore për bagëtitë.

Situata e përmbytjeve

Raportet deri në orën 9.00 të datës 26 mars 2018 tregojnë se sipërfaqja totale nën ujë ka arritur mbi 4155 ha. Në detaje paraqitet si më poshtë: Njësia Administrative Dajç: 1555 ha

Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit, Shirqit dhe Darragjatit. Rruga Shirq-Darragjat është e bllokuar ndërsa rruga Belaj-Rrushkull kalohet me makina ushtrie. Në disa shkolla në ambientet e brendshme të shkollës ka prezencë uji.

Kanë rënë disa shtylla të energjisë elektrike në rrugën e Dajçit. Kërkojmë nga OSHEE ndërhyrje emergjente duke marre masat përkatëse. Kanë filluar të dëmtohen edhe disa segmente rrugore.

Janë mbi 200 shtëpi te rrethuara nga uji. Kërkohet furnizim me ujë te pijshëm për banorët në mënyrë të vazhdueshme.

Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me ujë të pishëm,pako ushqimore dhe bazë ushqimore për gjënë e gjallë.

Njësia Administrative Ana e Malit: 1250 ha

Ujësjellësi Oblika 1 dhe Oblika 2 janë jashtë funksionit. Nevojiten çizme të gjata për banorët. Janë 177 shtëpi të rrethuara nga uji, 150 në Obot dhe 27 në Goricë.

Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me ujë të pishëm dhe me pako ushqimore.

Njësia Administrative Bërdicë:

Në njësinë administrative Bërdicë janë mbi 780 ha tokë e përmbytur .

Stacioni i pompave të Ujësjellësit në Trush si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit.

Janë 50 shtëpi të rrethuara nga uji.

Nevojitet furnizimi me ujë të pishëm për banorët.

Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me bazën ushqimore për gjënë e gjallë dhe me ujë të pishëm për banorët.

Njësia Administrative Velipojë:

Në njësinë administrative Velipojë, janë të përmbytura mbi 380 Ha tokë :

Në fshatin Ças paraqiten shume probleme në argjinaturë.Kërkohet ndërhyrje emergjente dhe e specializuar. Rruga nacionale është e kalueshme me mjetet e larta të ushtrisë.

Janë shfaqur edhe problematika në komunikim në mes banorëve për shkak të ndërprerjeve të transmetimit në disa kompani telefonike.

Bashkia Shkoder ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me ujë të pishëm, pako ushqimore dhe bazë ushqimore për gjënë e gjallë.

Njësia Administrative Rrethina:

Në njësinë administrative Rrethina janë të përmbytura 70 Ha tokë Në zonën e Livadheve (Nj.ad.Rrethina) janë 70 shtëpi të rrethuara nga uji.

Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me bazën ushqimore për gjënë e gjallë dhe ujë të pishëm për banorët.

Njësia Administrative Guri i Zi:

Në njësinë administrative Gur i Zi vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës. Paraqitet shume problematike kjo dukuri pasi mund te rrezikohet argjinatura.

Qyteti Shkodër:

Në zonën e Livadheve janë të përmbytura 120 ha. Në këtë rrugë ndodhen mbi 40 shtëpi me prezencë uji afër oborreve të tyre. Me shumë vështirësi kalohet me makina ushtrie, ndërsa në disa zona kalimi bëhet i mundur vetëm me varkë.

Bashkia Shkodër ka bërë të mundur furnizimin e banorëve me bazën ushqimore për gjënë e gjallë dhe ujë të pishëm për banorët.

Bashkia Shkodër ka bërë evakuime të banorëve dhe gjësë së gjalle kur janë paraqitur nevoja. Në këtë moment janë 55 persona të akomoduar në konvikt.

Gjithashtu Bashkia Shkodër ka bërë të mundur edhe lëvizjen e banorëve dhe akomodimin e tyre tek të afërmit e tyre. Bashkia Shkodër ka shpërndarë pako ushqimore edhe për përsonat e akomoduar në konvikt.

Nga ana tjetër kanë filluar të shfaqen problematika edhe në zonat malore për shkak të reshjeve të dëborës.

Specialistët tanë janë në terren, dhe po bëjnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuara.