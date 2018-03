Analisti nga Kosova, Pallaska: Haraçi i Rrugës së Kombit, do paguajmë paratë e humbura të drogës së Ramës

Juristi dhe analisti politik, Dastid Pallaska thotë se pagesa për Rrugën Kombit ka për qellim mbulimin e rënie së përkohshme të biznesit të drogës, shkruan Express.

Thotë se pas kësaj pagese, kosovarët në të ardhmen e afërt do të jetën të detyruar të paguajnë edhe për përdorimin e flamurit kombëtar vetëm e vetëm që Shqipëria dhe Edi Rama të mos e ndjejnë krizën nga humbja e parave të drogës.

Ky është postimi i plotë i Pallaskës në Facebook:

“Haraçi” i Rrugës së Kombit synon me i zbut’ humbjet “buxhetore” që Kryeministri i Shqipërisë i ka pësuar nga rënia e përkohshme e “biznesit” të ish Ministrit të Brendshëm.

Në të ardhmen e afërt me siguri do të paguajmë edhe për përdorimin e Flamurit Kombëtar.

Pak është duke bërë qysh ju ka nënshtru pjesa ma e madhe e klasës tonë politike e – besa – edhe një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë.

Të nënshtruarit me siguri janë duke shpresuar që së paku EUR 1 nga ky “haraç” do t’i dedikohet “idesë” patriotike për Presidentin Mbarëkombëtar!

Reagimi i Pallaskës vjen pasi prej sot në mesditë ka filluar testimi i pagesës në Rrugën e “Kombit”. Një shofer makine do të duhej t’i rezervojë 10 euro për t’i paguar si taksë rrugës që kalon.

Autoritet e shqiptare kanë vendosur këtë taksë edhe për shoferët e Shqipërisë. Në Kosovë kanë paralajmëruar ankesa për këtë taksë. Pal Lekaj ka thënë se do t’i drejtohet autoriteteve shqiptare për të zbritur tarifën.