24 kulla të reja në qendër të Tiranës, pastrim urgjent i parave të drogës të Ramës përmes lejeve të Veliajt

Nuk janë një apo apo 5 kulla, por plot 24 kulla ta larta me mbi 25 kate që do ngrihen me lejet urgjente të Veliajt përpara se ti mbarojë mandate si Kryebashkiak. Urgjenca e Ramës për lejet e ndërtimit lidhet me planin masiv të pastrimit të parave të drogës nga kreu i qeverisë.

Çdo ditë e shohim në TV, të mbjellë pemë, por mos e besoni ai po fsheh një plan mizor. Lali Eri ka në plan të ndërtojë jo pak por 24 kulla të reja në Tiranë. Më pak fjalë harrojeni pyllin orbital, këndet e lojërave, parqet e të tjera fjalë të bukura si këto që marrin vlerë vetëm për fushata.

I ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin Real Story, të gazetarit Sokol Balla, Veliaj është shprehur se për planin për ndërtimin e këtyre kullave është bazuar tek të dhënat e INSTAT-it, të cilat vënë në dukje se 25 mijë banorë vijnë çdo vit në Tiranë.

“Për lejet e bashkisë kam thënë që patjetër s’do ketë leje sa kohë s’ka plan. Bashkia para nesh sipas kërkesës ashtu i jepte lejet. Bashkia sot ka marrë planin francez te Ramës, ka parë statistikat e INSTAT ku tregohet se vijnë 25 mijë banorë në vit ne Tirane dhe pasi ka hartuar këtë plan, jep këto leje.

Kur ka plan dhe cdo gjë bëhet sipas distancave, jepet leje.

ër kullat trashëguam planin francez për një qendër që do kishte ndërtesa të larta për arsye të thjeshta, as Rama as unë s’kemi cënuar kurrë hapësirën publike, ka qenë private gjithmonë, është 10 fishuar taksa, është fushë që rrit punësimin”, tha Veliaj.