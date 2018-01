Trump e ofendoi, Steve Banon surprizon me përgjigjen: Është një President i madh

Presidenti Donald Trump sulmoi ashpër ish-strategun e tij kryesor Steve Bannon.

Kritikat bëhen në prag të botimit të një libri të ri me autor Michael Wolff, i cili sjell një numër surprizash që lidhen me Presidentin dhe e përshkruan Shtëpinë e Bardhë në fillimet e saj si kaotike.

Në një fragment të librit, botuar nga gazeta Guardian, thuhet se zoti Bannon përshkruan një takim në Kullën Trump mes djalit të presidentit, Donald Jr, dhe një grupi rusësh. Bannon e quan këtë akt si “tradhtar” dhe ”jopatriotik”.

Në një deklaratë që bëri të mërkurën, Presidenti Trump shprehet se kur Bannon u shkarkua nga detyra në Shtëpinë e Bardhë, “ai humbi jo vetëm punën por edhe mendjen.” Steve Bannon, tha ai, “nuk ka të bëjë fare me mua dhe me presidencën.”

Presidenti Trump tha se Bannon u bë anëtar i stafit pasi ai (Trump) kishte fituar emërimin e partisë republikane, duke mposhtur 17 kandidatë. “Steve nuk përfaqëson bazën time, ai thjesht hyri aty për interesin e tij,” tha Presidenti Trump.

Në një përshkrim të librit të titulluar “Zjarr dhe furi: Brenda Shtëpisë së Bardhë të Presidentit Trump”, botuar në revistën “New Yorker”, thuhet se zoti Trump besonte se marrja e emërimit si kandidat presidencial do t’i rriste emrin dhe do t’i ofronte “mundësi të papara”.

Libri zbulon gjithashtu se zoti Trump nuk kishte shpresuar kurrë ta fitonte garën presidenciale të vitit 2016.

Sipas pjesëve të cituara nga libri, Trump Jr i kishte thënë një miku se i ati i tij dukej sikur i kishte dalë përpara fantazma kur u bë e qartë se mund të fitonte. Për zonjën e parë Melania, ai qe shprehur se ajo “kishte në sy lot dhe jo gëzim” nga fitorja.

Libri bazohet në mbi 200 intervista, duke përfshirë biseda me Presidentin dhe me stafin e tij kryesor.

Reagimi i Steve Banon

“Presidenti i Shteteve të Bashkuara është një njeri i madh”, tha Kryetari Ekzekutiv i Breitbart Neës Stephen K. Bannon në edicionin e së mërkurës të Breitbart Neës Siri të SiriusXM.

Komentet e Bannon erdhën në përgjigje të Justin nga Kalifornia, një thirrës për Breitbart Neës Tonight duke vënë në dukje kritikat e fundit të Presidentit Donald Trump ndaj Bannon.

Transkript i pjesshëm më poshtë.

JUSTIN: Para së gjithash, unë mendoj se [Donald Trump] bëri një gabim të madh, Steve, duke ju bërtitur sot në Tëitter. Kjo ishte shkatërruese për mua. Unë shpresoj se në të ardhmen mund ta falni për atë kur të vijmë deri në vitin 2020, sepse jam i sigurtë se do të ketë nevojë për ndihmën tuaj.

BANNON: Presidenti i Shteteve të Bashkuara është një njeri i madh. Ju e dini se unë e mbështes atë ditët kur punoja me të dhe në ditët kur u largova, qoftë në turet në të gjithë vendin, qoftë duke i dhënë fjalimin e Trump, Miracle, qoftë në shfaqje apo në faqen e internetit, kështu që nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Por unë vlerësoj fjalët e mira.

JUSTIN: Po, kjo vetëm më bëri të sëmurë në barkun tim.

“[Donald Trump] u thith nga lajmi i rremë, ose u trolled”, tha Gayle në Alabama, një tjetër thirrësi-në gishtin Breitbart Neës Sonte, duke e bërë presidentin të mashtrohej nga drama e kultivuar nëpërmjet Michael Ëolff të Reporterit të Hollyëood.

BANNON: Presidenti Trump, me gjithë kënetën lart, aparati i D.K., projekti i anulimit, gjithçka ndodh; ai po lufton çdo ditë. Nuk ka dyshim në mendjen tuaj, apo jo? Dhe ndoshta gjërat shkojnë në udhë, ose gjëra të thuhen, por megjithatë, ky është një djalë, keni votuar për të, e keni mbështetur atë, a ka ndonjë dyshim në mendjen tuaj nëse po lufton dhe punon për ju , për burrat dhe gratë e harruara, për shumicën e heshtur dhe që çdo ditë ai ka qenë atje?

GAYLE: Unë kurrë nuk kam menduar se ndonjë prej nesh ishim të mjerueshëm. Mendova se të gjithë ishin kriminelë, sepse e di se kush janë ata. Ne po luftojmë kriminelët në Uashington. Ne po luftojmë me kriminelët shtatëdhjetë e tetëdhjetë vjeçarë. Ne nuk jemi të zhgënjyer.