Thirrja e Berishës: Të ngrihemi të mbrojmë miqësinë me SHBA, interesi i Ramës, droga

Nje foto dhe faqja e zeze e neo-bllokmenit Edi Rama!

Te dashur miq, kjo eshte nje foto ku mungon Shqiperia per shkak te votimit te pabese te Rames kunder SHBA ne OKB! Shqiperia nuk u ftua ne pritjen qe qeveria e SHBA shtroi per vitin e Ri! Shkaku tashme eshte i njohur.

Edvin Kristaq Rama, ashtu siç premtoi para zgjedhjeve ne SHBA se ne rast se do zgjidhet President Donald Trump, i cili sipas tij me porosi te Soros, ishte turp i qyteterimit, ai do te prishte marredheniet e Shqiperise me SHBA. Bipolar me fiksime Rama beri pikerisht ate qe tha. Ai fill pas zgjidhjes se presidentit Trump votoi se bashku me ruset kunder nje rezolute te sponsorizuar nga SHBA ne interes te Natos!

Qendrimi antiamerikan i neo-bllokmenit Edvin Kristaq Rama kulmoi me voten e tij ne OKB per denimin e SHBA, per vendimin e tyre si vend sovran per te njohur Jeruzalemin, ashtu siç eshte de facto, kryeqytet i Izraelit.

Keshtu Rama, ne kundershtimin me flagrant me interesin kombetar, ne pabesi dhe mosmirenjohje totale ndaj vendit te madh te lirise, qe shpetoi Shqiperine nga coptimi i plote ne vitet 20 te shekullit qe kaloi dhe çliroi Kosoven, vend me popullsi 95% muslimane, nga pushtimi shekullor serb, votoi per denimin e SHBA, vendimit sovran te Kongresit dhe Presidentit Trump.

Me kete rast u bej thirrje te gjithe shqiptareve qe e ndjejne veten te tille, te ngrihen per te mbrojtur interesin e tyre kombetar, miqesine me partnerin tone strategjik me kryesor SHBA, kunder nje njeriu qe ka si interesa kryesore drogen, pasurimin e tij te paligjshem dhe tani, ne funksion te ketyre interesave personale, izolimin e Shqiperise nga SHBA.