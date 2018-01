Të shtëna me armë zjarri në Tiranë, plagoset 40-vjeçari

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur dje në mesditë në zonën e Institutit, në Kamëz. Burimet e policisë bënë të ditur se, është plagosur shtetasi Korab Peposhi rreth 40 vjeç, me origjinë nga Kukësi, ndërsa autori i dyshuar i kësaj ngjarje është identifikuar si shtetasi A.Rushi. “Në rrugën e “Shkodrës”, pranë “Nish Tulla nr.3″ dhe urës së Institutit, dyshohet se është plagosur me armë zjarri shtetasi K.P., rreth 40 vjeç. Shtetasi i plagosur është dërguar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve”, sqaron policia.

Policia është vënë në ndjekje të autorit i cili ka mundur t’i shpëtojë patrullave të policisë. Nuk dihet ende shkaku i kësaj ngjarje, ndërsa mësohet se 40-vjeçari është dërguar në spital. Sipas dëshmitarëve i dëmtuari dhe autori para ngjarjes janë konfliktuar me njëri-tjetrin.

Autori i plagosjes së 40-vjeçarit Korab Peposhi në Kamëz, Fredi Rrushi nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi rezulton person me precedent penal. Bëhet e ditur se, Rrushi ka qenë i dënuar më parë për një plagosje të ndodhur në Kamëz dy vite e ca më parë. Ndërkohë, edhe i plagosuri, Korab Peposhi është person me precedent penal, pasi në gusht të 2011 është arrestuar në Itali për kokainë.

Ngjarja e rëndë ku u përfshi Rrushi u regjistrua tre ditë para Vitit të Ri, në 28 dhjetor 2015, në vendin e quajtur Bulevardi “Blu”, pranë vilës nr. 23 Kamëz. Për këtë ngjarje u dënua me 10 vite burg i riu, Amarild Dushku, pasi plagosi rëndë, shtetasit Klevis Halili dhe Jurges Mullaj dhe 5 vite burg shokut të tij, Fredi Rushi.

Amarild Dushku dhe Fredi Rrushi pas një debati për hedhjen e fishekzjarrëve janë konfliktuar fizikisht me të dëmtuarit Klevis Halili dhe Jurges Mullaj. Më pas, pranë dy viktimave u afrua një mjet i tipit “Benz” me targa gjermane DO 107 C, i drejtuar nga i pandehuri Amarild Dushku, ndërsa brenda ishte dhe Fredi Rrushi, ndërsa është qëlluar me breshëri nga brenda me një armë zjarri ndaj Klevis Halilit dhe Jurges Mullajt.

Në atë kohë u raportua se shkaku i konfliktit ka qenë fakti, se Jurges Mullajit kishte hedhur një fishekzjarr në afërsi të një bilardoje ku ndodhej Amarild Dushku. Kaq ka mjaftuar që mes tyre të nis një sherr që degjeneroi deri në përdorimin e armës.