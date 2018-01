Shqiptarët kryesojnë listën e azilkërkuesve edhe në Irlandë

Shqiptarët vijojnë të kryesojnë listën e vendeve azilkërkues në vendet e Bashkimit Europian. Shqiptarët renditen përkrah shtetasve nga Afganistani, Zimbabve, Siria, Nigeria apo Brazili edhe në Irlandë. Një nga vendet e cila ka pasur shumë largime si azilkërkues ka qenë Shqipëria, por edhe shkalla e refuzimit ka qenë e lartë. Irlanda ka qenë vendi që ka refuzuar më shumë kërkesa për azilkërkuesit.

“The Irish Times” shkruan se, përgjatë vitit 2016 shumë prej shtetasve që iu referua hyrja në Irlandë ishin shqiptarë dhe krahas tyre kishte edhe nga Pakistani, Afrika e Jugut, Brazili. Përgjatë 2016-ës rreth 3 mijë shtetas u detyruan të lënë Irlandën, nga të cilët 408 ishin shqiptarë. Ndërkohë brazilianë ishin 483, 231 nga Afrika e Jugut dhe 132 nga Pakistani.

Në raport me 2015-ën, numri i shqiptarëve që kërkonin azil në Irlandë ishte rritur, por gjithashtu edhe refuzimet për hyrje. Kështu referuar statistikave, në këtë vit iu është mohuar hyrja e 338 shtetasve shqiptarë, 127 pakistanezë dhe 123 nigerianë. Gjithashtu, rreth 118 kinezëve, 96 afganëve, 70 zimbabve, 68 ukrainasve dhe 52 sirianëve iu refuzua hyrja. Në vitin 2014, 252 shqiptarë, 168 afrikanë të jugut, 156 brazilianë, 110 kinezë dhe 109 malaviane u bllokuan të hynin në Irlandë.

Referuar aktit të emigracionit të vitit 2004, një shtetasi i refuzohet hyrja në Irlandë nëse ka një dënim të mëparshëm për një vepër të rëndë ose nuk posedon pasaportë. Një oficer i emigracionit gjithashtu mund të refuzojë lejen për një shtetas të huaj, nëse ai mund të paraqesë kërcënim për sigurinë kombëtare.

Grupet mbështetëse të refugjatëve kanë ngritur shqetësime për mungesën e transparencës rreth procesit të emigracionit në aeroportet irlandeze. Një zëdhënëse e Këshillit irlandez për refugjatët shprehu shqetësim në lidhje me “mekanizmat” që përdoreshin për të bllokuar hyrjen dhe paralajmëroi se shumë njerëzve që u refuzuan të lënë tokën kur ata kishin mundësi shumë të vogël për qasje në këshilla ligjore dhe nuk kanë qartësi rreth të drejtave të tyre .

“Rreth 4,000 njerëz u refuzuan të lënë vendin në Irlandë vitin e kaluar, shumë prej të cilëve vijnë nga vende që ne e dimë se gjenden në situata të paqëndrueshme ose të paligjshme, duke përfshirë Irakun, Afganistanin, Somalinë, Eritrean, Libinë, Sirinë, Jemenin dhe Sudanin”, tha zëdhënësja.

Agjenci të ndryshme kanë bërë herë pas here reportazhe, duke alarmuar mbi situatën “e tmerrshme” të azilkërkuesve shqiptarë, kryesisht në Francë, ku ata netët e ftohta i kalojnë në parqet dhe nën urat e Francës. Më shumë se dyqind azilkërkues, gra dhe fëmijë, shumica nga Kosova dhe Shqipëria jetojnë në tenda, të cilat formojnë një kamp të paligjshëm në afërsi të stacionit të trenit Perrache në Lion të Francës, që ngjan me kampet e refugjatëve kosovarë gjatë luftës së fundit.

Ata nuk kërkojnë gjë veç një strehë për ta bërë gjumin e rehatshëm me fëmijët e tyre. Duan në ditë jo më shumë se 2 kg bukë dhe 1 kg perime dhe pak kripë. Por deri tani këto kushte minimale për jetesë askush nuk ua ka ofruar. Përveç deklaratave të ministres së Integrimit, Çitaku, e cila pas kthimit nga Beogradi kërcënoi refugjatët kosovarë me policinë.

Në këtë rajon të Francës janë 200 shqiptarë nga Kosova, të cilët po vazhdojnë të kalojnë natën e ftohtë me fëmijë e gra shtatzëna nën urat e Francës. Shumë prej fëmijëve janë sëmurë dhe i janë drejtuar emergjencës. Veç këtyre halleve për bukë, veshje e shëndetin e fëmijëve, këta azilkërkues tani po ballafaqohen edhe nëpër gjyqe.