Revolta! Studentët, naftëtarët e të përndjekurit në protestë!

Shpërthen revolta popullore për shkak të krizës së rëndë ekonomike, papunësisë, korrupsionit qeveritar, rritjes së kriminalitetit dhe humbjes së shpresës për të jetuar në Shqipëri. Vetëm ditën e djeshme u hodhën në protestë studentët e Fakultetit të Mjekësisë, naftëtarët dhe ish-të përndjekurit politikë. Studentët u hodhën në protestë për shkak se rrezikojnë diplomimin si pasojë e neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së drejtuesve të Fakultetit dhe Ministrisë së Arsimit. Studentët u hodhën në protestë kundër heqjes së sezonit të provimeve përpara diplomimit. E gjithë kjo bëhet për t’i marë tarifën vjetore studentëve dhe e shtyn diplomimin e tyre me 2 vite më shumë.

Naftëtarët e Ballshit u ngritën në protestë edhe ditën e djeshme për shkak se nuk kanë marrë pagat prej më shumë se një viti dhe janë hedhur në rrugë. Ata akuzojnë kryeministrin Rama dhe Besnik Sulajn për një aferë mafioze me Uzinën e Naftës në Ballsh. Ndërsa ish-të përndjekurit politikë protestuan dje para Ministrisë së Drejtësisë, duke akuzuar qeverinë se nuk u ka dhënë dëmshpërblimet. Ata paralajmëruan se do të hidhen në grevë urie.

Studentët bllokojnë hyrjen e Fakultetit të Mjekësisë

Studentë të Universitetit të Shkencave Mjekësore janë hedhur ditën e djeshme në protestë. Shkak është bërë heqja e sezonit të provimit para diplomimit. Të gjithë njëzëri studentët pohuan se u rrezikohet diplomimi, ndërsa në shenjë ‘hakmarrje’ kanë bojkotuar mësimin dhe kanë bllokuar hyrjen e fakultetit.

Bëhet fjalë për të gjithë studentët e viteve të treta të sistemit Bachelor. Ndonëse u ra dakord edhe me Senatin dhe bordin drejtues të Universitetit, se në muajin qershor do të kishte një sezon për provimet e mbartura, pak para diplomimit, kjo gjë u anulua. Nga ky vendim digjen shumë studentë.

“Rrezikojmë diplomimin. Na kanë hequr sezonin e provimit para diplomimit. Heqja e sezonit, djeg diplomimin për këtë vit dhe na shtyhet për 2 vjet diplomimi. Detyrohemi të paguajmë tarifën vjetore të shkollimit”, thanë protestuesit.

Një prej protestuesve tha se, nga kjo skemë digjen shumë studentë. “Ka shumë studentë me provime të mbartura. Por me këtë skemë detyrohemi të paguajmë tarifën vjetore të shkollimit”, tha ai.

Duke marrë shkas nga situata e krijuar, Senati i Universitetit ka nisur bisedimet me grupin e studentëve ‘rebelë’. Senati ka bërë thirrje që studentët të lenë protestën, pasi do të gjendet një zgjidhje me vendosjen sërish të sezonit para diplomimit. Mes protestuesve ndodhej edhe deputetja e LSI, Floida Kërpaçi.

Naftëtarët protestë para Prefekturës së Fierit

Një ditë pas protestës së naftëtarëve të Ballshit, të cilët bllokuan rrugën, naftëtarët e Uzinës së Përpunimit të Naftës në Fier protestuan sërish dje para Prefekturës së Fierit. Protesta sipas punonjësve, kërkon të sensibilizojë Prefekturën Fier për të bërë të mundur pagesat e prapambetura të 14 muajve, sigurimet shoqërore të papaguara prej 14 muajsh, rikthimin e tyre në punë në uzinë si dhe nisjen e procedurave për statusin e naftëtarit.

“Protestojmë për të njëjtat probleme. Ne duam të ngrihet një grup që të merremi vesh për dokumentat, të na jepen rrogat e prapambetura, të vihet uzina në punë sa më shpejt. Këto duam ne si qytetarë. Kush i ka këto të na kthejë përgjigje, të na japin dokumentacion jemi në punë apo nuk jemi në punë. Sa rroga kemi pa marrë aq muaj kemi pa paguar sigurimet shoqërore. Janë 14-15 rroga bashkë me muajin që jemi tani”, u shpreh një naftëtar.

Naftëtarët u shprehën se nuk kanë me se të mbijetojnë. “Duke marrë borxh tek njëri, duke marrë borxh tek tjetri. Kështu ushqehemi ne”, u shpreh një tjetër.

IRTC, shoqëria që kishte nën përdorim rafineritë e ARMO-s në Ballsh e Fier është larguar, duke lënë pas borxhe dhe pasiguri për 1200 naftëtarë. Ishin vetë naftëtarët e Ballshit dje, që bënë të ditur faktin në një protestë para Uzinës së Ballshit për statusin e naftëtarit dhe rinisjen e punës. Naftëtarët akuzojnë kryeministrin Rama dhe Besnik Sulajn për një aferë mafioze me Uzinën e Naftës në Ballsh.

Ish-të përndjekurit paralajmërojnë grevë urie

Ish-të përdjekurit politikë protestuan dje para Ministrisë së Drejtësisë, duke akuzuar qeverinë se nuk u ka dhënë dëmshpërblimet. Ata tentuan të hyjnë në ambientet e Ministrisë, për të takuar ministren Gjonaj, teksa ajo zhvillonte një takim me kreun e Antikorrupsionit italian, Rafaele Cantone, por nuk u lejuan nga policia.

Në një deklaratë për mediat, ish-të përndjekurit kërkuan plotësimin e kërkesave të tyre, në të kundërt thanë ata do të përsërisin grevën e vitit 2012, kur ata qëndruan për 31 ditë në grevë.

“Nuk e vë ujin në zjarr asnjë, të gjithë këta janë këlyshët e komunistëve në fuqi. Kemi bërë grevën në 2016, ku u flijua vëllai jonë Lirak Bejko, u dogj në zjarr. Mua më dënoi komunizmi 15 vjet dhe bëra 5 vjet burg. Nga këto asnjë këst, asnjë qindarkë nuk kam marrë. Nuk është puna e lekut, por puna e të drejtës. Ne do të bëhemi gati për një grevë urie. Presim këtu, askush nuk del nga zyra me na pritë”, u shpreh një nga ish-të përndjekurit që ndodhej në protestë.

Më 24 janar, studentët protestë përpara Kryeministrisë

Lëvizja për Universitetin, e cila ka një drejtim të majtë, ka paralajmëruar mbajtjen e një proteste në datën 24 janar përpara Kryeministrisë. Protesta e kësaj lëvizjeje ka të bëjë me tarifat studimore, që sipas tyre, duhen përgjysmuar në të gjitha nivelet dhe degët e studimeve si një hap i parë i heqjes së diskriminimit ekonomik. “Në orën 11:00 të datës 24 janar, nga Korpusi drejt Kryeministrisë”, është njoftimi i shpërndarë nga Lëvizja për Universitetin.

Sipas organizatorëve, të gjitha gjobat dhe haraçet e tjera për të vazhduar studimet, si detyrimi për të paguar institucione private për çertifikimin e gjuhës së huaj apo pagimi i dyfishtë i krediteve për provimet e mbartura, duhen hequr sa më parë.

Po kështu, një tjetër motiv dhe kërkesë e kësaj proteste është qëndrimi në godinën e tij historike të Fakultetit të Gjeologji Minierave, që rrezikon të kthehet në pallat të njerëzve të padrejtësisë.

Gjithashtu paralajmërohet se në fund të protestës do të dorëzohet një peticion me mijëra firma studentësh që i kërkon qeverisë të nisë heqjen e tre formave më të drejtpërdrejta të diskriminimit ekonomik në universitete.

Protesta e Lëvizjes për Universitetin dhe caktimi i datës më 24 janar është bërë pasi PD, aleatët dhe LSI, parti në opozitë, zyrtarizuan datën 27 janar si ditën kur do të protestojnë përpara godinës së Kryeministrisë.

Protesta e opozitës përfshin në vetvete nga çështjet politike, ekonomike dhe sociale, çka do të thotë se edhe Lëvizja për Universitetin mund t’i bashkohej zyrtarisht protestës, përsa kohë drejtues të partive opozitare i kanë bërë thirrje çdokujt që të protestojë ndaj keqqverisjes.

