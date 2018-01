Prokuroria në duart e mafies!

Drejtuesi i Prokurorisë së Elbasanit, Dritan Gina ka reagur dje pas vendimit të kryeprokurores së përkohshme, Marku për ta shkarkuar atë nga detyra. Gjatë një konference për mediat, Gina deklaroi se, shkarkimi i tij është i paligjshëm, pasi kreu i Prokurorisë nuk ka të drejtë që ta shkarkojë. “Kjo lëvizje antiligjore është nxitur nga qarqe të caktuara politike. Nuk braktis detyrën. Refuzoj të zbatoj vendimin e kryeprokurores së përkohshme. Unë nuk jam i komanduar. Prokurori i përkohshëm nuk ka tagër ligjor për të më liruar nga detyra. Vendimmarrja i takon Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, u shpreh Gina.

Gina u shpreh më tej se, vendimi vjen pas një kërkese drejtuar Prokurorisë së Përgjithshme lidhur me hetimin e një çështje. “Problematika të tjera kemi konstatuar edhe në ngjarje që janë në hetim. Rasti më i fundit është rasti i ngjarjes që ka ndodhur tek hotel “Universi”, ku unë kam kërkuar ndihmë nga Prokuroria e Përgjithshme, nga shefi i IT të kësaj prokurorie për të kryer veprime pranë servave të Bashkisë, pasi ka dyshime se persona të paautorizuar mund të kenë akses në këtë server. Ky komandim vjen menjëherë pas një kërkese për ndihmë që unë kam bërë në Prokurorinë e Përgjithshme”, tha ai.

Shkarkimi i paligjshëm, do bëj kallëzim penal

Drejtuesi i shkarkuar i Prokurorisë së Elbasanit, Dritan Gina deklaroi se urdhër shkarkimi është i paligjshëm dhe nuk mund të bëhet pjesë e zbatimit të paligjshmërisë. Madje me t’u njohur me urdhrin e Arta Markut paralajmëroi se do të bënte një kallëzim penal për paligjshmërinë e tij. “E ushtroj këtë detyrë që nga 03.07.2017 në bazë të ligjit dhe do largohem nga kjo detyrë vetëm kur ta vendosë Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Sapo urdhri i Prokurores së Përkohshme të mbërrijë në zyrë do bëj një kallëzim penal për paligjshmërinë e tij”, është shprehur Gina.

Policia fushatë denigruese ndaj Prokurorisë

Prokurori Gina foli për herë të parë për përplasjen me Policinë e Shtetit. Ai tha se ndaj Prokurorisë së Elbasanit dhe drejtuesit të saj ka nisur një fushatë denigruese që prej verës së vitit të kaluar. “Kërkuam ndihmën për veprime operacionale në terren, ndihma nuk erdhi asnjëherë me pretendimin se punonjësit e policisë ishin në plazh, me pushime. Hetimi dështoi. Për fat të keq hetimi dështoi. Kjo histori nuk përfundoi këtu, nga ana e zyrtarëve të ndryshëm, kryesisht të Ministrisë së Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë së Shtetit ka nisuur një fushatë kundërshtuese ndaj Prokurorisë së Elbasanit, përfshirë drejtuesin e saj. Në këtë vazhdë, duke shfrytëzuar në mënyrën më të keqe një prokurore të Prokurorisë së Elbasanit, naivitetin e saj, u sajua një kallëzim i pabazë për humbje të dosjes, gjë e cila është tërësisht e pavërtetë. U shërbeu organizatorëve dhe nxitësve me pushtet politik për të denigruar Prokurorinë e Elbasanit. Situata precipitoi deri në atë pikë sa që ca punonjës të policisë ushtruan kontroll në zyrat e Prokurorisë së Elbasanit me qëllim për të justifikuar procesin denigrues. Në atë kohë për të mos krijuar incidente ndërinstitucionale u lejuan veprime antiligjore të policisë. Ju garantoj se situata të tilla nuk do të tolerohen më në të ardhmen, policia nuk do të ushtrojë presion me prezencën e saj në zyrat e Prokurorisë së Shtetit”, u shpreh Gina.

Prokuroria nuk ka akses për regjistrat tatimore

Prokurori Gina tha se, humbja e dosjeve të Prokurorisë ishte sajesë. “Përballë asaj fushate denigruese që u bë zgjodha heshtjen. Shfrytëzuan naivitetin, për të mos thënë injorancën e saj profesionale për të organizuar një kallzim sajesë. Ju siguroj që të tre dosjet janë në hetim nga Prokuroria e Elbasanit, madje njëra e tyre sapo është dërguar për gjykim”, tha ai.

Nga ana tjetër, ai renditi problematikat me të cilat përballen prokurorët në hetime, duke deklaruar se nuk kanë akses në dogana dhe as tatime. “Me keqardhje jam këtu, Prokurori i Përgjithshëm nuk ka bërë një analizë me prokurorët e rretheve ku qëndrojnë problematikat e prokurorisë. Unë si prokuror nëse dua të di ku janë problematikat e Prokurorisë do të konsultohem me stafin tim dhe jo me stafin e Ministrisë së Brendshme, apo me ministrin Xhafaj të cilin e ka pritur. E dini ju sa vështirë është të bësh sot hetime nga Prokuroria, e dini ju se ne nuk kemi akses fare as për regjistrat tatimore, as për doganat. E keni parasysh si u dekonspirua hetimi për një sërë subjektesh në Elbasan, ku Drejtoria e Tatimeve bëri publike listën që ne kishim kërkuar për një sërë të dhënash. Prokuroria nuk ka akses në serverat e Tatimeve për të bërë qoftë një veprim të thjeshtë, librat e shitjeve dhe të blerjeve për x subjekt. Apo në Dogana të shkarkosh një drejtues pa marrë në konsideratë dhe analizë veprimtarinë e tij më duket skandaloze”, u shpreh Gina.

Gina i bëri thirrje edhe drejtuesve të tjerë, për të cilët është firmosur largimi të mos braktisin detyrën. “I bëj thirrje dhe kolegëve të mi që janë në të njëjtin pozicion si unë, të qëndrojnë në lartësinë e detyrës dhe figurës si prokuror i republikës. Të mos lejojnë që pozicioni i tyre të shërbejë për qoka, apo ta kthejnë Prokurorinë në prokurori qokash. Për t’i bërë qoka njërit apo tjetrit, ne jemi prokurori dhe duhet të zbatojmë vetëm ligjin”, u shpreh Gina.

Dritan Gina u largua nga detyra ditën e djeshme me urdhër të Kryeprkurores së Përkohshme, Arta Marku. Prokurori Gina, u emërua në këtë post në 3 nëntor 2016 nga Adriatik Llalla. Dritan Gina është bashkëshorti i Rovena Gashit, e cila dje ka paditur në Gjykatë Administrative urdhrin e lirimit nga detyra e Drejtorit të Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, nga kryeprokurorja Arta Marku.

Prokurori i shkarkuar i Elbasanit kishte nën hetim dy ministra të Ramës

Prokurori i shkarkuar i Elbasanit, Dritan Gina kishte nën hetim dy ministra të Ramës dhe në dosje ndodhen edhe përgjimet e tyre. Gazetari investigativ, Basir Çollaku shkruan në një postim në Facebook se, në një nga dosjet e Prokurorit të Elbasanit, Dritan Gina janë dy ministra të qeverisë Rama. “Ata janë në një siklet serioz dhe Prokurori nuk e ka bërë ende vendimmarrjen për episodin ku shfaqen ministrant, duke dhënë dhe marrë porosi ndaj subjekteve që akuzohen për një vepër penale. Dosja është dhe në Gjykatë, por “nderet politike” nuk janë publikuar. Ndoshta kjo nuk është arsyeja që ka sjellë vendimin e lëvizjes së Prokurorit, por dyshimet janë prezent, për sa kohë ministrat në një farë mënyre janë mbrojtur deri më tani”, shkruan Çollaku.

Gazetari shkruan se, në përgjime dalin dy ministrat që kërkojnë ndere parash për qëllime elektorale. “Më konkretisht. Prokuroria e Elbasanit ka nisur një procedim për pastrim produktesh të veprës penale në gusht të vitit të shkuar, ndërsa sivjet për një kompani fituese në një tender të fortpërfolur. Nuk dihet saktësisht se çfarë veprimesh hetimore janë kryer, kush është vendimmarrja e Prokurorisë së Elbasanit dhe si është shprehur Gjykata e Elbasanit. Në përgjime dalin dy ministrat që kërkojnë ndere parash për qëllime elektorale. Shkresat e përgjimeve tashmë të zbardhura janë në dosje. Ndoshta prokurori zëvendësues dhe Prokurorja e Përgjithshme do ta çojnë përpara hetimin edhe për dy ministrat”, shkruan gazetari.

Gina: Kërkova kontrollin e serverit të Sejdinit, më shkarkuan!

Kryeprokurori i shkarkuar i Elbasanit, Dritan Gina, në konferencën për mediat foli për presion policor dhe ndërhyrje në punën e Prokurorisë. Gina tha për ngjarjen e qershorit 2016 ku tek hotel “Univers” u qëllua me plumba drejt Policisë, nuk ka patur ndihmë të parë as nga Policia as nga Prokuroria e Përgjithshme. Gina shtoi se, në serverat e kryebashkiakut Qazim Sejdini dyshohet se kanë akses persona të paautorizuar. Sipas Ginës, në momentin që ky i fundit ka bërë kërkesë pranë Prokurorisë së Përgjithshme për ndihmë, ka ardhur shkarkimi. ‘Unë mund t’ju them se rasti më i fundit është rasti i ngjarjes që ka ndodhur tek hotel ‘Univers’. Unë kam kërkuar ndihmë nga Prokuroria e Përgjithshme, nga shefi i IT-së pranë kësaj Prokurorie, për të kryer veprime pranë serverave të Bashkisë, pasi ka dyshime se persona të paautorizuar mund të kenë akses në këto servera. Kjo lëvizje vjen menjëherë pas kësaj kërkese që unë kam bërë në Prokurorinë e Përgjithshme. Një nga rastet kryesore kur policia nuk bashkëpunoi kur ne kërkuam ndihmën e saj në terren. Kjo ndihmë nuk erdhi asnjëherë me pretendimin se punonjësit e policisë ishin në plazh, ishin me pushime, dhe për këtë arsye ky hetim dështoi. Gjithashtu problematika të tjera konstatohen edhe në çështje që janë nën hetim”, tha ai.

Gina foli më tej edhe për dështimin e hetimeve për sulmin ndaj nëndrejtorit të Policisë së Elbasanit. Ai tha se, hetimet dështuan për shkak të mos veprimit të Policisë së Shtetit. “Ju dhe opinioni publik e dini situatën e verës së kaluar ku Prokuroria e Elbasanit ishte pranë zgjidhjes së një prej ngjarjeve më të rënda që ka goditur qytetin, për këtë arsye kërkuam ndihmën në terren të Policisë së Shtetit, por kjo ndihmë nuk erdhi asnjëherë me pretendime absurde organizative dhe administrative. Për fat të keq hetimi dështoi. Kjo histori nuk përfundoi këtu, nga ana e zyrtarëve të ndryshëm, kryesisht të Ministrsië së Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë së Shtetit ka nisur një fushatë kundërshtuese ndaj Prokurorisë së Elbasanit, përfshirë drejtuesin e saj.

Në këtë vazhdë, duke shfrytëzuar në mënyrën më të keqe një prokurore të Prokurorisë së Elbasanit, naivitetin e saj, u sajua një kallëzim i pabazë për humbje të dosjes, gjë e cila është tërësisht e pavërtetë. U shërbeu organizatorëve dhe nxitësve me pushtet politik për të denigruar Prokurorinë e Elbasanit. Situata precipitoi deri në atë pikë sa që ca punonjës të policisë ushtruan kontroll në zyrat e Prokurorisë së Elbasanit me qëllim për të justifikuar procesin denigrues. Në atë kohë për të mos krijuar incidente ndërinstitucionale u lejuan veprime antiligjore të policisë. Ju garantoj se situata të tilla nuk do të tolerohen më në të ardhmen, policia nuk do të ushtrojë presion me prezencën e saj në zyrat e Prokurorisë së Shtetit”, u shpreh Gina.

R.POLISI