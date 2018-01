PD kërkon dorëheqjen e Gramoz Ruçit: Puç kushtetues me zgjedhjen e Arta Markut

Partia Demokratike ka kërkuar dorëheqjen e Kryetarit të Kuvendit, Gramoz Ruçi për rolin e tij në seancën e 18 Dhjetorit, kur sipas tyre u realizua “puç kushtetues” me zgjedhjen e kryeprokurores së përkohshme Arta Marku.

Kryetari i Grupit Parlamentar të PD-së, Edmond Spaho, tha për mediat pas konferencës së kryetarëve se provë për kapjen e kryeprokurores, mes të tjerash është edhe “kthimi i pasaportës së Saimr Tahirit dhe lirimi i Orest Sotës, i cili u kap me 863 mijë euro dhe me dy patenta të Saimir Tahirit”.

“Me 18 Dhjetor u krye puç kushtetues, i urdheruar nga Edi Rama, por i zbatuar nga Ruçi. Kryeprokurori duhej te zgjidhej me 3/5, i propozuar nga KLP dhe me vetting. U emerua me 69 vota, nga PS dhe pa vetting.Qellimi i emerimit antikushtetues i Kryeprokurorit eshte t’i jape mbrojtje ligjore pushtetit te inkriminuar dhe te korruptuar te Edi Rames. Qellimi i emerimit antikushtetues i Kryeprokurorit per te mbrojtur Saimir Tahirin nga akuza e trafikut nderkombetar te droges, Vangjush Dakon nga pergjimet e sherbimeve te huaja per blerjen e votes nga kriminelet ne kembim te tenderave, Qazim Sejdinin per lidhjet me krimin e organizuat, pastrimin e parave dhe blerjen e zgjedhjeve. Opozita nuk mund te lejoje shkeljen e vazhdueshme te Kushtetutes dhe delegjitimimin e insititucioneve. Opozita do te qendroje fort ne mbrojtje te Kushtetutes dhe institucioneve demokratike. Doreheqja e Ruçit eshte hapi i pare i kthimit te normalitetit ne parlament”, u shpreh Spaho.

“Në këto kushte kur është shkelur kushtetua, kur institucionet janë deligjitimuar, si hap i parë për të rikthyer Kuvendin në normalitet, duke pasur parasysh edhe rolin e tij në seancën e 18 Dhjetorit, ne kërkuam dorëheqjen e kryetarit Gramoz Ruçi, pasi mënyra se si ka vepruar në raport me detyrat që ka Kryetari i Kuvendit, janë diametralisht të kundërta”, tha ai.

Por, Spaho tha se ata u ndeshën me “një qëndrim kokëfortë, indiferent të mazhorancës, e cila u përpoq ta kthente këtë konferencë në një konferencë normale për miratimin e rendit të ditës”.

Spaho bëri të ditur gjithashtu se opozita do të ketë marrëdhënie të kushtëzuar me Parlamentin.