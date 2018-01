Pakti mafioz mes Ramës dhe Çakos

Pakti mafioz mes Edi Ramës dhe Haki Çakos nuk do ta ketë jetën e gjatë! Shqiptarët po bashkohen për të rrëzuar qeverinë e krimit!

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ftoi qytetarët shqiptarë t’i bashkohen protestave të opozitës për të nxjerrë vendin nga udhëkryqi dhe kriza e rëndë ku e ka futur Edi Rama me bashkëqeverisjen e tij me krimin. Në takimin me qytetarët e Kamzës, kreu i opozitës tha se nën drejtimin e Edi Ramës, Saimir Tahirit, Haki Çakos dhe pasardhësve të tyre, Policia e Shtetit u shndërrua në një repart ndihme për drogën, e cila i shpërbeu Edi Ramës për të blerë pushtetin.

“Kjo është një qeveri thellësisht antipopullore. Edhe largimi i sotëm i Haki Çakos nuk është gjë tjetër veçse plotësimi i një pakti mafioz midis tij dhe Edi Ramës. Edi Rama ka garantuar Haki Çakos se pavarësisht qenies në krye të Policisë së Shtetit kur vendi u mbulua me drogë, pavarësisht së qënit leva e Saimir Tahirit, kur policia u kthye në një organizatë kriminale, pavarësisht veprimeve të paligjshme me përgjuesit që përgjonin opozitën, diplomatët e huaj dhe çdo kundërshtar të vërtetë apo të perceptuar të qeverisë, mund të ikë i lirë në punën e tij. Nga ana tjetër Haki Çako do ta mbyllë gojën për aferat e tmerrshme kriminale dhe korruptive që implikojnë drejtpërdrejt Edi Ramën dhe njerëzit e tij më të ngushtë në qeveri dhe në Partinë Socialiste. Por, dua t’jua them sot ju dhe çdo shqiptari. Ky pakt mafioz nuk do ta ketë jetën e gjatë.“- tha Basha.

Kreu i opozitës u shpreh se për shkak të një qeverie të bërë njësh me krimin, sot Shqipëria është vendi me numrin më të madh të azilkërkuesve në Europë. Për të treguar se qeveria e Edi Ramës përdor dy standarde për qytetarët e pamundur dhe për kriminelët, Basha iu referua rastit të Qamoz Zelës, kryefamiljarit që u vetëvra në burg nga dëshpërimi për mospagesën e energjisë elektrike.

“Qamil Zelën që për 32 mijë lekë të vjetra, megjithëse ishte i sëmurë, u mor dhe u plas në birucë, derisa dëshpërimi e shtyu drejt vetëvarjes. Por sot një nga të dënuarit, të burgosurit për kokainën e Xibrakës është liruar me pretendimin se qelia nuk i bënte mirë për shëndetin. Ky është shteti i Edi Ramës, plas në burg të pafajshmit dhe zbraz qelitë nga trafikantët e drogës dhe të krimit.”-vuri ne dukje kreu i Partisë Demokratike.

Lulzim Basha tha se demokratët dhe opozita është e vendosur të mos e lërë Shqipërinë peng të një qeverie të ardhur në pushtet nga pakti me krimin. Kryetari i Partisë Demokratike i inkurajoi shqiptarët të mos heshtin, të mos ulin kokën, të mos pajtohen me të keqen, por të protestojnë për të larguar qeverinë e krizës dhe për t’i dhënë vetes mundësinë të zgjedhin të lirë një qeveri që i shërben interesit të tyre. “Këto protesta – tha Basha do të mundësojnë krijimin e një qeverie që do të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme”. Basha theksoi se në kushtet e një loje të barabartë, Partia Demokratike, me programin e saj, del fituese.

“Të gjitha këto janë të mundshme për Shqipërinë dhe rruga për ta arritur është largimi i qeverisë të bërë njësh me krimin. Ky është modeli i protestës, atje para selisë së të keqes, të gjithë bashkë, numrin më të madh me guximin dhe kurajon që iu karakterizon. Le t’i bashkojmë edhe një herë energjitë tona më të mira me rininë në ballë, në sheshet e protestës.-u shpreh Basha.

Kreu i Partisë Demokratike u bëri thirrje shqiptarëve, të bashkohen me protestën e opozitës për një pjesëmarrje sa më masive për të bërë të mundur sa më shpejt nxjerrjen e vendit nga udhëkryqi i rrezikshëm.