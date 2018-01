Maskat lidhin kryefamiljarin e i grabisin shtëpinë dhe makinën

Tre persona të armatosur dhe me maska kanë hyrë në një vilë tre katëshe dhe pasi kanë rrahur dhe lidhur i kanë marrë çelësat e vilës dhe kanë hyrë për të vjedhur. Grabitja është shënuar në orën 07:30 të 12 janarit 2018 në Ksamil. Maskat, pasi kanë dhunuar e kanë lidhur kryefamiljarin dhe kanë grabitur një shumë parash dhe sende me vlerë në banesë. Më pas, ata kanë marrë edhe makinën që ndodhej në oborrin e shtëpisë dhe janë larguar në drejtim të paditur për policinë. Vetë Petro Lula, 24 vjeç ka bërë denoncimin në policinë e Sarandës dhe ka treguar tmerrin, ndërsa ka treguar se grabitësit kanë mundur t’i vjedhin edhe automjetin tip “Benz”. Ai tha se, grabitësit ishin tre persona të maskuar dhe të armatosur me armë zjarri, të cilin e kanë rrahur e goditur me qytën e armës e më pas e kanë lidhur me litar.

“Nga verifikimi paraprak ka rezultuar se, në Ksamil rreth orës 07:30, në banesën e shtetasit P.L., (ndërtesë tre katëshe, e cila përdoret si shtëpi pushimi gjatë sezonit veror), kanë shkuar tre shtetas të maskuar e të armatosur me armë zjarri, të cilin e kanë rrahur e goditur me qytën e armës dhe e kanë lidhur. Autorët e maskuar i kanë marrë çelsat e banesës dhe kanë hyrë për të vjedhur”, informon Policia e Sarandës.

Më pas, hajdutët i kanë marrë dhe mjetin tip “Benz”, me targa AA 322 DP, dhe janë larguar. Mësohet se kur janë larguar kanë marrë dhe serverin e kamerave. Policia tha se ka ngritur pika kontrolli me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Deri në orët e vona të mbrëmjes së djeshme nuk pati asnjë të arrestuar nga policia për këtë ngjarje të rëndë.

Ndërkohë 24-vjeçari ndodhet në Spitalin e Sarandës dhe ka plagë në kokë. Sipas dëshmisë së një prej familjarëve, i riu Petro Lula ka marrë goditje në kokë dhe po merr trajtim mjekësor në Spitalin e Sarandës. “E lidhën, këmbët dhe duart komplet, e lidhën dhe e lanë atje. E rrahën mirë e mirë dhe e gjuajtën me qytën e pistoletës në kokë”, thotë e afërmja.