Letër për RD nga burgu i Spaçit

Ismail ÇALA

Me rastin e 27 vjetorit te gazetes Rilindja Demokratike.

6 Janar duhet te kete qene. 6 Janar 1991. Nuk di se si gazeta e pare e Rilindjes Demokratike hyri ne burg ate dite. Me vone mora vesh qe nje polic nga Repsi e kishte sjelle. Ne ishim te burgosurit e fundit politike te Spacit. Ate dite ishim mbledhur te salla e tevizorit bardh e zi. Asgje nuk kishte per te pare, por te burgosurit nuk largoheshin nga ajo stalle e ftohte. Prisnin gjith ankth te vinte gazeta, gazeta qe pikerisht ketij burgu i kishte munguar dekada me radhe.

Mua me mbanin si lexues te mire dhe ate moment nuk do ta harroj kurre. Gazeta erdhi, ishte palosur aq shume sa mu deshen disa minuta ta drejtoja dhe kur e ndjeva veten gati, nisa ta lexoja.

Ishte nje artikull shume i mire i asaj dite me duket. Tre kater rreshtat e pare i lexova pa mu dridhur zeri, por pas pak ndjeva nje dhimbje ne fyt, zeri mu mek. Bera nje pauze te shkurter dhe rinisa te lexoj. E pamundur… Kete lloj emocioni nuk e kisha provuar kurre.

Ju kerkova bashkvuajtesve te mi qe ta lexonte dikush tjeter. Nga salla e mbushur plot e perplot erdhi nje joooo e gjate, e bute dhe kembngulese.

Vazhdova dhe mes ngasherimash e mbarova ate shkrim, qe me thene te drejten cuditi jo vetem te burgosurit, por edhe policet qe si pa ndjere kishin hyre brenda.

Dite e ftohte ne Spac, dite e lume, dite dhimbjeje per mijera te burgosur qe hyne dhe nje pjese s’dolen me nga ai burg. Sa shume ishte i desheruar ai vend per ato rreshta, per ato rreshta magjike, per ato fjale te lira per te cilat sa e sa njerez e paguan me jeten e tyre.

Dola nga salla e ftohte…faqet i kisha me lot..faqet e malit mbi burg me shihnin cuditshem e me dukej sikur buzeqeshnin, sikur na thonin…rruge te mbare, ecje te mbare ne kete rruge qe e niset sot.

Kam shkuar edhe here te tjera ne Spac…faqet e malit jane po aty, por sec duan te me thone. Sikur jane te merzitur, te zhgenjyer me mua. Me duket sikur nenqeshin si me tallje. Sikur me thone qe kemi akoma rruge per te bere….

27 vjet perpjekje..27 vjet dhe Spaci eshte atje akoma e sikur tallet me ne.

Urime per 27 vjetorin e gazetes se pare te lire…Rilindjes Demokratike.