Kapriço që kushtoi 13 milionë euro

Dritan KABA

13 milion eurot e kapriços Rama, do ikin nga shkollat, spitalet, ndihma sociale, investimet publike, nga djersa e gjaku i familjeve shqiptare.

Ne fakt ato duhet t’i paguaje ai qe beri demin.

Le te hape ekspozitat serish ose t’ja marre biznesmeneve te tij koncensionare, per te sglyer kete borxh, por shqiptaret nuk duhet te shpenzojne asnje cent.

Shqiptaret nuk duhet te paguajne per idiotesite e Liderit Global, as per çmendurite e tij.

Mjaft kane paguar per to.

Mjaft po paguajne neglizhencen e kesaj qeverie. Mjaft paguajne familjet shqiptare rritjen e çmimeve dhe taksave. Mjaft paguajne te rinjte shqiptare nga eksperimentet ne shkolla, nga paaftesia uleritese e ketyre qeveritareve te paafte. Mjaft paguajne shqiptaret me ikjen nga syte kembet, per shkak te mungeses se shpreses. Mjaft paguajne te rinjte qe i jane prere endrrat per nje pune te ndershme e te mirepaguar. Mjaft paguajne burgjeve te Evropes apo kampeve te azilanteve. Mjaft paguajne prinderit me friken e perditshme per femijet e tyre, nga qe oborret e shkollave jane kthyer ne shitore gjigande te droges.

Mjaft!

Kjo fature eshte vetem filllimi i idotesise Rama, qe duhet te paguajne familjet shqiptare.Kjo fature eshte vetem filllimi i papergjegjshmerise se kesaj qeverie.

Se shpejti nje tjeter fature e rendit 2 miliarde euro pritet te vije per te rrembyer taksat e shqiptareve. Dhe kjo fature serish per kapriçot idioteske te Kryeministrit.

Prokurorja e Perkohshme duhet te hape hetimin per kete dem qe i eshte shkaktuar financave te shtetit.

A e ben dot?!

Une besoj qe jo., Le te zhgenjehem nese e ben.

Kjo fature ka nje emer. kjo fature ka nje pergjegjes. Kjo fature ka nje delir.

Kjo fature e ka emrin Edi Rama!