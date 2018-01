Inter trembet nga Real Madridi

Luciano Spalletti ka qenë shumë i qartë: Aktualisht, Inter nuk ka 40 milionë euro për të shpenzuar për blerjen e Pastore ose Mkhitaryan, dy fantazistët që ishin identifikuar si futbollistët e duhur për të furnizuar me topa qendërsulmuesin Mauro Icardi. Duke qenë se nuk mund të përforcohet në merkato, edhe pse mbetet gjallë mundësia e huazimit të Deulofeu nga Barcelona, klubi zikaltër synon të blindojë qendërsulmuesin argjentinas, që ka përfunduar në “radarët” e Real Madrid. Në këto kushte, Inter është gati t’i ofrojë një kontratë të re kapitenit…

Icardi është emri kryesor në listën e trajnerit të Real Madrid, Zinedine Zidane, për të zëvendësuar Karim Benzema, i cili në qershor do të largohet nga “Bernabeu”. Për momentin, Icardi ka një kontratë me Inter, e cila do të prishet automatikisht nëse një klub vendos të shpenzojë 110 milionë euro në 15 ditët e para të muajit qershor. Nga ana e tij, argjentinasi nuk ka thënë kurrë se dëshiron të largohet nga “San Siro”, por zikaltërit do të marrin masa dhe kanë bërë gati rinovimin deri në qershor 2023, që do të shoqërohej me rritjen e pagës dhe klauzolës për shitjen e tij.