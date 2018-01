Gjermania: Bisedimet për anëtarësim do hapen vetëm kur Shqipëria të bindë të gjithë vendet anëtare për krimin

“Potenciali i marrëdhënieve ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë është larg prej të qenit i shterur! Shqipëria ofron mundësi për një numër qartësisht më të madh investimesh, p.sh. për një bujqësi moderne, apo në prodhimin e energjisë diellore dhe natyrisht edhe në turizëm. Në 2017 ishin rreth 120 000 turistë gjermanë që mbërritën të zbulonin bukurinë e peisazhit shqiptar – një rritje kjo prej më shumë se 50% krahasuar me vitin e shkuar”. Me këto fjalë i është adresuar ambasadorja Gjermane Susanne Schütz të ftuarve sipërmarrës dhe përfaqësues të qeverisë në pritjen e përbashkët për Vitin e Ri, organizuar nga Ambasada Gjermane dhe DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri).

Por, shtoi ajo, edhe pse potenciali i madh i Shqipërisë është tërheqës, investitorët do të vinë vetëm atëherë kur edhe kushtet ligjore të jenë të duhurat, e në mënyrë të veçantë kur ata investitorë që zhvillojnë aktivitetin e tyre tashmë këtu, të trajtohen në mënyrë luajale: pikërisht këta janë ambasadorët më të mirë për Shqipërinë si vend investimesh.

Kështu nga një anketim mes anëtarëve të DIHA-s rezultoi se ata prisnin prej qeverisë së re shqiptare një zbatim konsekuent të reformës në drejtësi dhe një luftë të vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këta janë njëkohësisht edhe tre nga pesë prioritetet kyce, që duhen përmbushur për të celur bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin Evropian. Ky hap, tha ambasadorja gjermane, mund të ndërmerret në 2018, nëse Shqipëria do të jetë në gjendje të bindë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, se ka bërë progres të mjaftueshëm. “Unë dëshiroj të inkurajoj në këtë kontekst qeverinë shqiptare për vijimin e reformave dhe përpjekjeve të saj energjike në përmirësimin e mëtejshëm të klimës së biznesit. Gjermania do të vazhdijë të jetë në krah të Shqipërisë dhe do ta mbështesë atë në rrugën drejt Bashkimit Evropian”, tha ajo.

Gjermania e ka mbështetur Shqipërinë prej vitit 1988 me më shumë se 1 miliard euro në zgjerimin e sektorit të energjisë dhe ujit, menaxhimin e mbetjeve , mbrojtjen e burimeve dhe zhvillimin ekonomik. Thelbi i ndihmës ka qenë përmirësimi i kushteve të jetesës së njerëzve, krijimi i mundësive të punësimit dhe të të ardhurave duke ofruar kësisoj perspektivë për të ardhmen. “Së bashku me qeverinë shqiptare edhe këtë vit kemi ndërmarrë shumëçka: kështu p.sh. KfË-ja do të nisë rinovimin e ujësjellësit të Himarës e do të japë në të njëjtën kohë një kontribut të rëndësishëm në zgjerimin e një turizmi miqësor me mjedisin”.

Ambasadorja ka theksuar se DIHA ka 10-vjetorin e krijimit të saj. “Themeluar në 2008 me vetëm 9 anëtarë – dhe mbështetjen e fuqishme e konkrete të shoqatës gjermano-shqiptare të ekonomisë DAË në Berlin – DIHA-n e gjejmë sot të zgjeruar me 80 anëtarë. Konferencat e përvitshme gjermano shqiptare mbi ekonominë, zhvilluar herë ne Shqipëri e herë në Gjermani, janë shndërruar në një simbol të veçantë e në të njëjtën kohë në një platformë të rëndësishme promovimi për Shqipërinë si qendër investimesh. Me gjithë modestinë më lejoni të them, se biznesi gjerman ka dhënë kontributin e vet në rritjen e konsiderueshme ekonomike që Shqipëria ka përjetuar vitet e fundit”.