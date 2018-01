Franca dhe Belgjika kthejnë 30 azilkërkues shqiptarë

Nga Franca e Belgjika janë riatdhesuar me një avion të posaçëm 30 shtetas shqiptarë që shkelën rregullat e Shengenit. Ky është operacioni i parë i riatdhesimit për 2018, por këto operacione do vijojnë më tej.

Zv/ministrja e Brendshme, Rovena Voda tha se, ky është operacioni i parë, por operacionet e riatdhesimit gjatë vitit 2018 do të vazhdojnë me të njëjtin ritëm, madje me një ritëm edhe më të lartë se viti 2017. Këtu përsëri i bëj thirrje qytetarëve shqiptarë që të mos e shikojnë azilkërkimin si rrugën e vetme për të emigruar gjatë vendit.

Zv/ministrja e Brendshme deklaroi se shifrat e kërkesave për azil gjatë vitit 2017 kanë rënë. Megjithatë znj.Voda apeloi për këdo të mos bëjë tentativë për azil, sepse do të rezultojë e dështuar, pasi Shqipëria është në listën e vendeve të sigurta.