Dy aksidente në Elbasan, një i vdekur, një në gjendje të rëndë

Një i moshuar humbi jetën në një aksident në rrugën Cërrik-Elbasan. Kurse një person tjetër ndodhet në gjendje të rëndë gjithashtu si pasojë e një tjetër aksidenti në Elbasan. 69-vjeçari po kalonte rrugën në fshatin Kuqan, kur një makinë e mori para. I dëmtuari ndërroi jetë në spital. Aksidenti i dytë ndodhi më herët në kryqëzimin e Unazës te rruga e Trenit. Një motor tentoi të parakalonte me shpejteësi makinën, e cila e goditi. I dëmtuari u dërgua në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë, kurse drejtuesi i makinës u shoqërua në polici.

Përplasen dy makina në Maqellarë, dy të plagosur

Dy automjete janë përplasur mesditën e djeshme në Dibër. Aksidenti ka ndodhur në rrugën Maqellarë-Shupenzë dhe si pasojë dy persona kanë marrë lëndime. “Në vendin e quajtur ‘Rotonda’, aksi Maqellarë-Shupenzë, është përplasur mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin Gj.M, banues në Gjoricë, Bulqizë me mjetin tip “Opel”, me drejtues shtetasin G.M, banues në Bllatë, Dibër. Për pasojë është dëmtuar lehtë pasagjeri B.Xh, 50 vjeç, banues në Gjoricë, që udhëtonte me mjetin tip “Benz”, si dhe drejtuesi i mjetit tip “Opel” shtetasi G.M, 32 vjeç”, sqaroi policia.

Të dëmtuarit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin e Peshkopisë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Përplasen 4 makina në autostradën Tiranë-Durrës

Katër automjete janë përfshirë në aksidente mëngjesin e sotëm në autostradën Tiranë-Durrës. Në aksidentin e parë janë përfshirë një automjet tip “Volksvagen”, një makinë tip “Ford” dhe një “Citroen”, të cilat kanë pësuar dëme materiale, ndërsa policia raporton se nuk ka pasoja në njerëz nga ky aksident.

Ndërkohë edhe një automjet tjetër ka humbur drejtimin në rrugën dytësore pranë mbikalimit të Rinasit. Policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen dhe në orët në vazhdim pritet të mësohen detaje të reja.