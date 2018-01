“Corriere della sera”: Aleanca e mafies shqiptare me atë kolumbiane për drogën

Alba KEPI

Më data 6.-7 prill operacioni antodrogë i policisë italiane i finalizuar në brigjet e komunës së Locrit në Kalabri në bashkëpunim me forcat ajrore e detare të 4 shteteve Itali, Greqi, Shqipëri e Portugali coi në sekuestrimin e 1449 kg marijuanë në vlerë përfitim prej 10 milionë euro e në ndalimin e në ndalimin e 7 personave 3 prej të cilëve skafistë.

Po gjatë prillit të 2017, e përditshmja italiane “Corriere della sera” në një material të publikuar zbardh lidhjet e mafias kolumbiane me trafikantët shqiptarë të drogës. Artikulli jep detaje të operacionit të policisë italiane që gjatë prillit të 2017, cuan në arrestimin e narkotrafikantit 36 vjecarë, Miro Rizvanovic Niemeier i njohur me pseudonimin “El russo”, me dy nënshtetësi boshnjake e gjermane e një nga krahët e djathtë dhe ortak në biznes i bosit kolumbian të drogës “Otoniel” me emrin e vërtetë Dairo Antonio Úsuga, i cili konsiderohet trashgëimtar i mbretit të drogës Pablo Ecobarit. Sipas investigimeve të policisë italiane “El russo” ndodhej në Itali me destinacion qytetin e Milanos për t’u takuar me trafikantë aleatë shqiptarë për të vendosur mbi cmimin e rreth 100 kg kokainë që do të shitej në këtë qytet.

“Sipas burimeve investigative italiane , shkruan Corriere della Sera, “El russo” i mbështetuar nga klani i trafikanëve shqiptarë të drogës në Itali, pritej të takohej dhe me përfaqësues të mafias romane si dhe të mafias kalabreze Ndragheta që vepron në veri të Italisë.”

Gjatë prillit 2017 një ngjarje e rëndë tronditi komunitetin shqiptar në Romë. Një 43 vjecar shqiptar i martuar e me fëmijë u vra në një atentat mafioz në një lagje periferike të kryeqytetit italian. Shqiptari Gasper Reci ishte i skeduar nga policia italiane me krime të lidhura me trafikun e lëndëve nakotike. Deri më sot ende nuk janë gjetur autorët e vrasjes.