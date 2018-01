60 oficerë të policisë drejt largimit, nuk fituan çertifikatën e sigurisë

60 efektivë të Policisë së Shtetit me grada të niveleve zbatuese, të mesme dhe të larta, iu janë refuzuar çertifikatat e sigurisë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar dhe strukturat përkatëse në Policinë e Shtetit. Arsyet kanë qenë nga më të ndryshmet, që nga incidentet që ata mund të kenë pasur në radhët e policisë, probleme të vërejtura gjatë hetimit të dosjeve të ndryshme, vërejtje të dhëna nga eprorët e deri tek probleme të mundshme me deklarimin e pasurisë.

Pajisja me çertifikatë sigurie pritet të jenë një element i rëndësishëm në përcaktimin e karrierës së shumë prej efektivëve që duhet të vijojnë karrierën në nivele të larta. Po ashtu çertifikata e sigurisë është kategorikisht e nevojshme për ata oficerë që duhet të kenë akses për informacione të rëndësishme që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, antiterrorin dhe krimet e rënda.

Nuk bëhen të ditur emrat e personave apo funksionarëve që iu është refuzuar çertifikimi i sigurisë, por shumë shpejt ata pritet të lënë detyrat e rëndësishme që mbajnë nëse kanë të bëjnë me informacione sekrete të rëndësishme.

Oficerët nuk do të përjashtohen nga policia, por pritet të emërohen në strukturat e rendit, apo struktura, në të cilat nuk është e nevojshme pajisja me çertifikatë sigurie. Shumë shpejt, të gjithë efektivët dhe drejtuesit e policisë do t’i nënshtrohen edhe vettingut.