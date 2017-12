Xhafajn e përshëndesin në Elbasan: “Rroftë diktatura e proletariatit”!

Një ish-oficer policie është arrestuar nga Policia e Elbasanit pse nderoi me grusht me stilin sovjetik ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj. Ngjarja ka ndodhur ditën e martë, gjatë vizitës së Xhafajt në Elbasan. Denoncimi është bërë nga vajza e të arrestuarit, e cila i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. “Ja çfarë ndodhi dje në Elbasan pas vizitës së Fatmir Drogës! Lexoni mesazhin e qytetares dixhitale, e cila denoncon arrestimin antiligjor të babait të saj”, shkruan Berisha.

“Përshëndetje dr. Berisha! Unë që po ju shkruaj quhem Rovena Çala. Babai im Bujar Çala ish-oficer policie i liruar padrejtësisht nga rilindja bolshevike e Edvin Kristaq Ramës, jeton momente dëshpërimi të thellë. Sot, Policia e Elbasanit e ka shoqëruar në polici. Duket pak si e çuditshme, por është e vërtetë. Ja arsyeja e shoqërimit: Rreth orës 14.00 në Teatrin “Skampa” .inistri i Brendshëm Fatmir Xhafa ishte në një nga sallat e hotel turizmit “Elbasan”. Sapo doli ministri nga turizmi dhe ju drejtua makinës, babai im, Bujari i doli përpara, duke e përshëndetur me stlin sovjetik, duke ngritur grushtin lart. Donte t’i bënte një urim special për mirëseardhjen në qytetin e Elbasanit. Më tej babai vazhdoi, duke thirrur: “Rroftë Marksizëm-Leninizmi! Rroftë diktatura e proletariatit! Rroftë Komiteti Qendror i Partisë Komuniste Shqiptare me në krye shokun Edvin Kristaq Rama”!

Ministri Xhafa nuk bëri zë, por me bishtin ndër shalë hipi në makinë dhe u largua. Sigurisht, kjo skenë u krye në prani të mjaft policëve civilë e me uniformë, të cilët nuk vepruan. Pas kësaj, babin tim në shtëpi erdhi e mori një furgon policie dhe e shoqëruan në komisariat. Nuk e kuptoj se çfarë vepre ka kryer im atë për t’u shoqëruar në polici. Ai nuk shau askënd veçse thirri rroftë, rroftë, rroftë… Përshëndetje më të këndshme ministri nuk besoj se ka marrë në asnjë vend. Shqetësimi më i madh për babin tim mbetet se siç konstatoi në komisariat disa policë ishin të trembur se mund të pezulloheshin nga detyra për mosveprim. Eh, policët e shkretë nuk dinë ç’të bëjnë. Veçse një gjë është e sigurt se, policët nuk janë fajtorë dhe s’kanë pse të ndëshkohen. Ju lutem dr Berisha shpërndajeni këtë mesazh. Me respekt”, shkruan qytetarja nga Elbasani.