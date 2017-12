Xhafa – bizneseve: Merrni vetë masa për përmbytjet

Ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj iu desh të përballej dje me revoltën e përfaqësuesve të biznesve në autostradën Tiranë-Durrës, në zonën e Vorës pas përmbytjes së investimeve të tyre. Sipas tyre asnjë nga institucionet shtetërore nuk iu përgjigjet për situatën, teksa kjo gjendje përsëritet vit pas viti. Më poshtë debati i plotë të Xhafaj me një sipërmarrës të identifikuar si Sajmir.

Biznesmeni: Kemi një shkresë ku prefektura shpall gjendje emergjence në dhjetor të 2017.

Xhafaj: Shumë mirë, ta trajton i si të tillë me Prefekturën.

Biznesmeni: Si ta trajtoj?

Xhafaj: Të kalojmë këtë situatë dhe pastaj.

Biznesmeni: Ne kemi një vit që jemi në emergjencë. Jam një subjekt që jam përmbytur dy herë zotëri. Mua nuk më vinë as tatimet, as zjarrëfikësja, asgjë.

Xhafaj: Si nuk të vjen zjarrëfikësja?

Biznesmeni: Të marr Erion Veliaj thotë nuk më takon mua se je larg.Nuk je Tirana.

Xhafaj: Cilit institucion i je drejtuar, Erion Veliaj nuk i takon. Policisë i ke thënë?

Biznesmeni: Policisë? Vetëm pistoletë se gjë tjetër nuk ka ai.

Xhafaj: E ke gabim.

Biznesmeni: E ke gabim ti, nuk ka zjarrëfikëse. Vjet nuk kishte, e ka bashkia e Vorës, shoqërisht ma kanë sjellë nga Tirana.Çfarë duhet të bëj unë?

Xhafaj: E kuptoj hallin tënd.

Biznesmeni: Nuk është punë halli këtu, është jetike.Kemi falimentuar fare, çfarë duhet të bëjmë?

Xhafaj: Tek biznesi?

Biznesmeni: Po.

Xhafaj: Ti vetë si biznes nga viti i kaluar ke marrë ndonjë masë sivjet?

Biznesmeni: Çfarë mase të marr unë?

Xhafaj: Po patjetër, pse shteti duhet ti marrë?

Biznesmeni: Më jep lekët mua të marr masa

Flet një tjetër qytetar

Çfarë masa të marrim ne, të mbajmë digat? Është përmbytur, 3 metra ujë. Policia na mbyti ne, hoqi bordurat. Rezervuarin e lëshuan.

Xhafaj: Po më the për trafikndarëset ka bërë jashtëzakonisht mirë. Para asaj derës tënde ishin jetët e njerëzve.

Një tjetër qytetar: Vini dhe kërkoni taksat, ku ti gjejmë lekët ne, kë të vrasim?Kë të vjedhim ne, hajdutë do të bëhemi?

Xhafaj: Pse duhet të vjedhësh, po vodhe do të futesh në burg.

Biznesmeni: Problemi është që gjithmonë ky uji na bie këtej, nga kalon ai ujë?

Xhafaj: Do ta trajtoj këtë gjë me Entin e Rrugëve në mënyrë që të shohim që çfarë mund ta bëjmë atje që të mos ndodhë më ky fenomen.

Biznesmeni: Nuk e përballon ajo, jemi të pashpresë. Dhe e di për çfarë më vjen keq, ne jemi kuajt e ekonomisë, pa ne nuk ecën qerrja. Bjeri kalit sa të duash po nuk pat fuqi. Edhe vjet jam mbytur, edhe Edi Ramës i ka shkruajtur.

Xhafaj: Të premtoj se do ta trajtoj këtë gjë.

Biznesmeni: Ne nuk na vinë as Tatime, asgjë.

Xhafaj: I lëmë Tatimet sot se jemi për përmbytjet.

Biznesmeni: Po si të gjej unë mallin se ti më kërkon 20%.

Xhafaj: I do sot Tatimet këtu?

Biznesmeni: Të vinë me një këmbë, mirë që jam mbytur por ata më duan dhe 20% mua. E kam bërë vjen ankesën dhe nuk kanë ardhur 1 vit. Po të gënjeva jam burri më i poshtër.